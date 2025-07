Quando receber uma chamada de spam, não desligue: entenda o motivo

Muita gente no Brasil já conhece bem o incômodo das chamadas de spam. É uma situação que virou rotina: você pega o telefone e, ao olhar para a tela, se depara com um número desconhecido. Na maioria das vezes, a solução imediata que encontramos é desligar a ligação. Mas, segundo especialistas em segurança digital, essa prática pode acabar intensificando ainda mais o número de ligações indesejadas que recebemos.

Quando você desliga rapidamente, na verdade está sinalizando para os sistemas automáticos de telemarketing que aquele número está ativo, mas você apenas não está disponível no momento. Isso pode levar à programação de novas tentativas de contato, aumentando o volume de chamadas que te atormentam no dia a dia.

Como funcionam os sistemas de chamadas automáticas

As empresas que trabalham com telemarketing usam tecnologias bastante avançadas para facilitar o contato com clientes ou devedores. Esses sistemas, conhecidos como discadores automáticos, têm inteligência artificial capaz de analisar o comportamento da pessoa que atende a chamada em tempo real.

Se você terminar a chamada sem dizer nada, esse algoritmo entende que a ligação foi "sem sucesso" e agenda um novo contato para um momento mais apropriado. Essa abordagem não apenas aumenta as chances de eles conseguirem falar com você, mas também ajuda a economizar custos, já que o robô prioriza números que são considerados "ativos".

Em resumo, desligar pressa pode, na verdade, te colocar em uma lista de pessoas que vão receber ainda mais chamadas no futuro.

Ferramentas de identificação e limitações dos smartphones

Boa notícia: a maioria dos celulares modernos, sejam Android ou iOS, tem sistemas para identificar chamadas suspeitas. Se você recebe uma ligação que é potencialmente uma fraude, vai ver na tela mensagens como “número suspeito” ou “chamada spam”. Essa identificação é feita por meio de bancos de dados que cruzam informações públicas e denúncias de usuários.

Mas nem todos os aparelhos ou operadoras têm esse recurso disponível. Em alguns casos, pode ser que a chamada não apareça como suspeita e você precise tomar outras precauções.

Para ajudar você, existem aplicativos, gratuitos e pagos, que ajudam a bloquear e identificar chamadas indesejadas. Com eles, você pode cadastrar números como indesejados e até denunciar tentativas de fraude.

O que fazer ao receber uma chamada de spam

Com o aumento constante das ligações indesejadas, que em 2024 já contabilizavam mais de 4 bilhões segundo a Anatel, a sugestão é não tomar atitudes impulsivas. Ao invés de desligar na hora, o ideal é deixar a chamada tocando por alguns segundos. Isso pode ajudar a inteligência artificial a registrar a ligação como "atendida", o que pode resultar em menos chamadas para você no futuro.

Outra regra de ouro é nunca fornecer dados pessoais durante essas ligações. Informações como nome completo, CPF, endereço ou senhas devem ser mantidas em sigilo. Mesmo que você interaja, o melhor é evitar confirmar dados, já que qualquer resposta sua pode ser usada para validar o número e continuar o ciclo de spam.

Truques pouco conhecidos para reduzir ligações indesejadas

Além das dicas mais populares, existem algumas estratégias que podem te ajudar a se livrar das ligações indesejadas:

Bloqueie números que ligam repetidamente pelo próprio sistema do smartphone, acessando o histórico de chamadas.

Cadastre seu telefone na lista “Não me Perturbe” da Anatel, que visa restringir o contato de empresas de telemarketing.

Algumas operadoras oferecem serviços de bloqueio de spam; vale a pena dar uma conferida.

Mantenha seus dados na operadora sempre atualizados e evite compartilhar seu número em cadastros públicos ou redes sociais.

Por que tantas ligações de spam são feitas no Brasil

Infelizmente, o Brasil é um dos líderes mundiais em chamadas de spam. Isso acontece pela facilidade de contratá-las e pela falta de regulamentação que coíbe essas práticas. Apesar de alguns esforços recentes para aprimorar as leis, a fiscalização ainda enfrenta muitos desafios na identificação e punição de empresas que operam irregularmente.

A Anatel tem intensificado ações para identificar e fechar call centers que realizam essas ligações em massa. Por exemplo, em fevereiro de 2025, uma operação levou à suspensão de 30 centrais telefônicas que fizeram mais de 200 milhões de chamadas em menos de um mês.

Medidas de segurança digital e educação do consumidor

Diante desse cenário, é fundamental que a população esteja ciente das melhores práticas de segurança digital. De acordo com o Idec, cerca de 70% dos brasileiros já enfrentaram tentativas de golpe via telefone ou aplicativo. Embora existam leis, como a Lei Geral de Proteção de Dados, o ideal é que cada um mantenha sua vigilância e desconfie de contatos não solicitados.

Com mais informação e boas práticas, é possível lidar melhor com essa situação, mesmo que a eliminação completa dessas chamadas dependa de regulamentações mais rigorosas e ações efetivas por parte das autoridades.