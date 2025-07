qual o preço atual da primeira televisão vendida no brasil?

A primeira televisão vendida no Brasil é um marco da história da tecnologia e do consumo no país. Em 1950, esse aparelho importado da RCA Victor chegou ao mercado custando cerca de Cr$ 900.000. Porém, se você pensasse em comprar uma TV naquela época, precisaria estar preparado para desembolsar um valor que, ajustado pela inflação, ultrapassaria os R$ 185 mil hoje. Para se ter uma ideia, isso equivale ao preço de um carro de luxo ou à entrada de um bom apartamento.

Esse preço, que poderia parecer absurdo nos dias de hoje, refletia a realidade de uma época em que a televisão era um verdadeiro símbolo de status. Era um artigo de luxo, acessível apenas a uma elite financeira, em um Brasil que começava a se conectar com o mundo das imagens. O acesso à televisão era limitado, e seu uso era mais uma demonstração de modernidade do que uma necessidade cotidiana.

O início da era da imagem: a chegada da TV Tupi em 1950

A história da televisão no Brasil tem como protagonista o empresário Assis Chateaubriand. Inspirado pela tecnologia que viu nos Estados Unidos, ele decidiu trazer esse novo meio de comunicação para o país. Com isso, inaugurou a TV Tupi, em São Paulo, no dia 18 de setembro de 1950. A TV Tupi marcou o início de uma nova era, onde as imagens começariam a moldar a cultura e o cotidiano dos brasileiros.

O objeto de desejo: o televisor RCA Victor 630-TCS

Os primeiros modelos de televisão que chegaram ao Brasil não eram fabricados aqui. Um dos mais icônicos foi o RCA Victor 630-TCS, um televisor de tubo, com uma tela pequena de cerca de 10 polegadas e imagem em preto e branco. Para se ter ideia, esse aparelho era montado em um grande e pesado móvel de madeira.

Chateaubriand fez uma jogada de mestre ao importar cerca de 200 televisores e expô-los em vitrines em São Paulo, criando um desejo intenso por esse novo meio. A expectativa pelo que as televisões podiam oferecer era palpável.

O preço original: um artigo de luxo para pouquíssimos

O valor da primeira televisão vendida no Brasil era exorbitante. Enquanto o salário mínimo da época girava em torno de Cr$ 1.200, quem quisesse um televisor teria que trabalhar mais de 62 anos recebendo o salário mínimo apenas para comprá-lo. Essa realidade evidenciava como o acesso à TV era um privilégio restrito a uma pequena parcela da população.

A correção pela inflação: o cálculo do valor em 2025

Chegar ao valor atual de uma moeda de 1950 não é tarefa fácil. Ao longo dos anos, o Brasil passou por várias mudanças na sua moeda, e calcular a inflação correta é um grande desafio. A ferramenta utilizada para esse cálculo foi a Calculadora do Cidadão, do Banco Central, que considera todas as alterações de moeda e os índices de inflação.

Data Inicial: Setembro de 1950

Setembro de 1950 Data Final: Julho de 2025

Julho de 2025 Valor Original: Cr$ 900.000

Cr$ 900.000 Valor Corrigido: Aproximadamente R$ 185.324,50

O preço de um carro de luxo por uma TV em preto e branco

O dado final é surpreendente: o valor da primeira televisão vendida no Brasil, se ajustado, poderia facilmente comprar um SUV de luxo zero quilômetro ou ainda ser utilizado como uma entrada considerável para a compra de um apartamento em uma capital. Isso mostra que a televisão, em seu surgimento, estava longe de ser um dispositivo comum. Representava um símbolo de poder e modernidade em um país que começava a se familiarizar com o mundo através daquela tela em preto e branco.