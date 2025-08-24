Notícias

Cães e gatos podem gerar multa de até R$ 10 mil; entenda o motivo

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 4 horas atrás
1 minuto de leitura
Cães e gatos podem causar multa de R$ 10 mil para os donos: Entenda o motivo
Cães e gatos podem causar multa de R$ 10 mil para os donos: Entenda o motivo

Em uma atitude significativa para a proteção dos animais, a Câmara dos Deputados aprovou, em novembro de 2023, o Projeto de Lei 300/23. Essa nova legislação estabelece uma multa mínima de R$ 10 mil para quem cometer maus-tratos a cães e gatos. Uma excelente notícia para quem se importa com o bem-estar dos pets!

Essa proposta veio da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, que está determinada a tornar as punições mais rígidas e a proteger os animais contra abusos. O principal objetivo é criar uma penalização financeira expressiva para desencorajar essas práticas criminosas, que ainda ocorrem em várias partes do Brasil.

Endurecimento das penalidades

Antes dessa nova sanção, as multas aplicadas a crimes de maus-tratos eram consideradas muito baixas e ineficazes. A Lei de Crimes Ambientais já previa algumas sanções, mas os valores não eram suficientemente altos para inibir os infratores. Com a nova multa mínima de R$ 10 mil, a expectativa é que as punições sejam mais efetivas e consigam evitar que novos casos aconteçam.

Esse projeto complementa a Lei Sansão, que foi sancionada em 2020 e aumentou as penas de prisão para crimes relacionados a maus-tratos a animais, variando de dois a cinco anos. Além disso, essa lei proíbe que os infratores mantenham a guarda de animais, uma medida importante para garantir a segurança dos bichinhos.

Contexto regional

No Brasil, muitas cidades já estão tomando iniciativas locais em resposta a esses casos de crueldade animal. Em Santos (SP), por exemplo, o Código de Posturas foi ajustado para permitir multas que podem chegar a R$ 10 mil, dependendo da gravidade do ato.

Em Extrema (MG), a abordagem é semelhante, mas as multas podem ser superiores a R$ 2 mil, com algumas variações. Especialistas afirmam que essas reformas podem fortalecer a segurança jurídica e aumentar a responsabilidade social em relação ao bem-estar dos animais.

O PL é de autoria do deputado federal Célio Studart (PSD/CE) e está, neste momento, aguardando a Designação de Relator na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC). Essa tramitação é mais um passo rumo a um Brasil onde os direitos dos animais sejam cada vez mais respeitados.

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 4 horas atrás
1 minuto de leitura
Foto de Italo Pastorini

Italo Pastorini

Artigos relacionados

Novo aumento de aluguel pode ser aplicado pelos proprietários quando isso acontecer

Aumento de aluguel pode ser aplicado em situações específicas

32 minutos atrás
Canais tradicionais vão sumir da sua TV; veja como acompanhar agora

Canais tradicionais podem desaparecer da TV; saiba como acompanhar

1 hora atrás
Método doméstico que nunca falha para acabar com mosquitos

Método caseiro eficaz para eliminar mosquitos

2 horas atrás
Novo visto para os Estados Unidos em 2025 vai exigir informações das suas redes sociais

Novo visto para os Estados Unidos em 2025 pedirá dados de redes sociais

3 horas atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo