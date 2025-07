Próximo capítulo de Vale a Pena Ver de Novo, 15 de julho

Na próxima terça-feira, dia 15, a novela “A Viagem”, da programação Vale a Pena Ver de Novo da Globo, traz momentos intensos e revelações importantes.

No capítulo, o personagem conhecido como Mascarado utiliza gestos para informar a Carmem sobre a trágica morte de seus pais em um acidente aéreo. Comovida, Carmem declara ao Mascarado que eles serão amigos para sempre, demonstrando a conexão que surge entre os dois.

Paralelamente, Téo enfrenta uma situação delicada ao confessar a Diná que não a ama mais e que, atualmente, está apaixonado por outra mulher. Diná, chateada com a revelação, responde que não o procurará mais. Enquanto isso, Cininha organiza uma reunião com todos os homens da pensão na tentativa de descobrir quem é o pai do filho de Sofia, levantando suspeitas e curiosidades.

Diná, que se sente traída, revela a Estela que planeja se vingar de Ismael. Durante a reunião mencionada, Sofia permanece em silêncio, sem se manifestar sobre a situação. Em outro ponto da trama, Carmem conta a Lisa sobre a violência que sofreu de Mauro, o que intensifica ainda mais a tensão entre os personagens.

Na casa, Guiomar tem um pressentimento sobre Alexandre e pede para que sua filha durma com ela, sinalizando a preocupação de uma mãe. Em uma cena perturbadora, Ismael empurra Diná, que cai e bate a cabeça, desmaiando. Essa situação gera angústia entre os demais personagens.

Raul, demonstrando seu apoio à família, opta por passar a noite na sala, permitindo que Andrezza durma mais próxima da mãe. Fátima diz a Cininha que acredita que o pai do filho de Sofia seja Zeca, embora essa informação ainda precise ser confirmada. Bia, amiga de Diná, compartilha o endereço de Ismael em Itatiaia, preparando o terreno para novos desdobramentos na história.

Por fim, Carmem se arruma para impressionar Diná, que, enganada, acredita que ela é a nova amante de Téo. A trama segue repleta de surpresas e reviravoltas, envolvendo os personagens em emoções intensas e intrigantes.