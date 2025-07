Projeto de lei no Congresso dos EUA pode impactar o Brasil

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está intensificando sua insatisfação com o líder russo, Vladimir Putin, devido à continuidade da guerra na Ucrânia. Em meio a esse cenário, o Senado americano está trabalhando em um projeto de lei que propõe novas sanções contra a Rússia. Os responsáveis pela proposta afirmam que há apoio da maioria dos senadores.

A legislação sugerida permitiria a imposição de tarifas de até 500% sobre países que mantiverem negócios com a Rússia. Essa medida pode ter um impacto significativo em nações como o Brasil, que poderiam enfrentar altas tarifas em produtos russos.

O senador republicano Lindsey Graham, em entrevista à CBS, explicou que a lei tem como objetivo atacar a economia russa e de países que sustêm a guerra, citando também a China e a Índia como afetados. Graham descreveu a proposta como uma ferramenta poderosa para o presidente norte-americano, que poderia ajudar a encerrar o conflito.

Durante a mesma entrevista, Graham mencionou que o projeto de lei faz parte de uma estratégia mais ampla, que incluiria o envio de armamentos em níveis recordes para a Ucrânia. Trump, entretanto, não confirmou se seu anúncio previsto para esta semana incluiria novas sanções, uma vez que, desde seu retorno à Casa Branca, ele não impôs novas punições à Rússia, enfraquecendo a pressão financeira sobre o país.

Se aprovado, o projeto permitirá que Trump aplique tarifas altas sobre produtos adquiridos por parceiros comerciais dos EUA, caso esses países comprem petróleo, gás ou outros produtos russos que estão sob sanção. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, elogiou a proposta, afirmando que esse tipo de apoio pode aproximar a paz e tornar a diplomacia mais eficaz.

Na última quarta-feira, o líder da maioria no Senado, John Thune, indicou que a votação do projeto deve ocorrer ainda neste mês. Ele informou que cerca de 85 senadores apoiam a proposta, que estava parada há vários meses.

Os senadores republicanos se comprometeram a colaborar com a Câmara dos Representantes e com a Casa Branca para garantir que a legislação siga adiante no Congresso. Alguns membros do governo, no entanto, expressaram dúvidas sobre a eficácia das novas sanções. O Secretário de Estado, Marco Rubio, ponderou que Trump acredita que a Rússia abandonaria as negociações caso as ameaças de sanções aumentem.