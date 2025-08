Programação de posts: WWE Unreal, G1 e Best of the WWF

Programação da POST Wrestling Café

A POST Wrestling Café oferece uma variedade de programas ao longo da semana, todos dedicados aos fãs de luta livre. Confira a programação detalhada:

Segunda-feira:

Rewind-A-Raw (versão XL) – Uma análise aprofundada do evento Raw da WWE, com comentários e discussões.

Terça-feira:

WWE Unreal – Episódio 1 com John Pollock e Wai Ting – Uma nova série que traz informações e análises sobre a WWE.

upNXT – Foco nas últimas novidades do NXT.

Quarta-feira:

Rewind-A-Dynamite com John Pollock e Wai Ting (versão XL) – Resumo e comentários sobre o Dynamite da AEW.

Pollock & Thurston – Discussão sobre vários temas relacionados ao mundo da luta livre.

MCU L8R: Eyes of Wakanda – Análise sobre o Universo Cinematográfico Marvel.

Quinta-feira:

Rewind-A-Wai # 187: The Best of The WWF – Volume 16 – Uma viagem pela história da WWF com os melhores momentos.

G1 Climax – Noites 12 & 13 com Eric Marcotte e Kate de Montreal – Cobertura do famoso torneio de luta livre.

Sexta-feira:

Rewind-A-SmackDown (versão XL) – Comentários e análises do SmackDown da WWE.

Sábado:

AEW Collision Course com Kate de Montreal e John Pollock – Discussão sobre os eventos da AEW.

Domingo:

G1 Climax – Noites 14 & 15 com Kate de Montreal e Karen Peterson [GRÁTIS] – Continuação da cobertura do torneio G1 Climax.

Assinaturas e Acessos:

Ao se tornar membro da POST Wrestling Café, você terá acesso às edições XL dos programas, que incluem também notícias do dia e sessões de perguntas e respostas ao final de cada episódio.

As assinaturas começam a partir de $6 e oferecem acesso por 30 dias aos conteúdos. Para os que desejam participar de maneira mais interativa, existe a opção de se tornar um Espresso Executive Producer, onde você pode sugerir eventos para análise e até participar de um segmento.

Para mais informações sobre a assinatura, acesse o site da POST Wrestling Café. Além disso, você pode encontrar conteúdo adicional em suas redes sociais, como Facebook, Twitter e Instagram.