Profissões em alta para 2026: salários de até R$ 39 mil com qualificação

O mercado de trabalho brasileiro está passando por transformações significativas e deve continuar evoluindo até 2026. Essa mudança é impulsionada por fatores como a digitalização, novas exigências regulatórias e a crescente atenção a critérios socioambientais, especialmente nas grandes empresas.

Com isso, a procura por profissionais qualificados em áreas técnicas e estratégicas deve aumentar bastante. Para se ter uma ideia, em posições de nível sênior, fora da diretoria, os salários podem chegar a R$ 39.850 por mês. Esse cenário promete trazer muitas oportunidades para quem está preparado.

Finanças, tecnologia da informação e engenharia se destacam como setores que mais devem gerar novas vagas. O avanço desses campos reflete as demandas atuais do mercado e a necessidade de profissionais capacitados.

Setores com maior demanda prevista para 2026

De acordo com relatórios salariais, áreas como finanças e contabilidade, tecnologia e inteligência artificial, engenharia e sustentabilidade devem concentrar uma parte significativa da busca por profissionais qualificados. O crescimento dos projetos digitais e as novas práticas corporativas aumentam a necessidade de especialistas com formação técnica sólida e uma boa capacidade analítica.

Controller se mantém como cargo de referência em finanças

No setor financeiro, o cargo de controller continua sendo um dos mais valorizados. Segundo o Guia Salarial 2026 da Robert Half, os salários variam entre R$ 18.050 e R$ 39.850, dependendo do porte da empresa e da senioridade do profissional. Esse cargo é crucial na gestão orçamentária, elaboração de relatórios e suporte ao planejamento financeiro.

Além disso, a necessidade de conhecimentos em normas contábeis e sistemas de automação está em alta, tornando essa profissão ainda mais relevante.

Inteligência artificial fortalece a demanda por engenheiros especializados

A inteligência artificial vem ganhando espaço nas empresas, o que eleva a demanda por engenheiros de IA. Salários para essa função variam entre R$ 19.500 e R$ 27.100, especialmente em empresas voltadas à transformação digital. Esses profissionais são responsáveis por desenvolver modelos de aprendizado de máquina e sistemas inteligentes, envolvendo habilidades em programação e ciência de dados.

ESG ganha força no mercado financeiro

A crescente adoção de práticas ambientais, sociais e de governança (ESG) tem sido notável em diversas empresas e instituições financeiras. Por isso, cargos de especialista em ESG estão em alta, com salários que podem variar de R$ 11.100 a R$ 16.700. Esses profissionais elaboram relatórios de sustentabilidade e monitoram indicadores socioambientais, mostrando a importância de se adequar às diretrizes regulatórias.

Engenheiros de aplicação e vendas seguem valorizados na indústria

Na indústria, profissionais como engenheiros de aplicação ou vendas continuam sendo muito procurados. Os salários variam entre R$ 10.000 e R$ 19.650. Esses engenheiros ajudam os clientes a identificar soluções técnicas e dão suporte durante todo o processo de venda, sendo a combinação de conhecimento técnico e habilidade de comunicação um diferencial.

Analistas atuariais continuam essenciais no setor de seguros

No setor de seguros, o analista atuarial é fundamental para a modelagem de riscos e definição de políticas de precificação. Os salários variam de R$ 11.400 a R$ 13.250, podendo ser maiores com certificações. A atuação envolve cálculos estatísticos e análise de sinistros, com uma carga de trabalho que inclui atender às normas regulatórias do setor.

Advogados empresariais e especialistas em M&A mantêm procura elevada

Na área jurídica, advogados corporativos e especialistas em fusões e aquisições (M&A) continuam sendo os mais procurados. Os salários estão na faixa de R$ 10.250 a R$ 16.650 em posições de nível pleno. Esses profissionais lidam com operações societárias e elaboração de contratos, muito em função das atualizações constantes na legislação e do aumento no volume de transações corporativas.

Esses dados reforçam que o mercado de trabalho brasileiro está em transformação e que as oportunidades para as próximas gerações estão cada vez mais diversificadas e desafiadoras.