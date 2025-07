Professora do Santa Marcelina é encontrada morta em Vespasiano

O corpo da professora de história Soraya Tatiana Bonfim França, de 56 anos, foi encontrado neste domingo (20 de julho) pela Polícia Militar em Vespasiano, Minas Gerais. O local do achado está a cerca de 22 quilômetros da residência dela, situada no bairro Santa Amélia, em Belo Horizonte.

A descoberta ocorreu por volta das 10h, após uma denúncia alertar sobre a presença de um corpo na área. Os policiais que atenderam à ocorrência encontraram Soraya coberta por um lençol. Ela estava seminua, vestindo apenas a parte superior de um vestido, e apresentava marcas de queimaduras nas coxas e manchas de sangue nas partes íntimas. No local, apenas os óculos da professora foram encontrados.

Soraya lecionava no Colégio Santa Marcelina, no bairro São Luiz, que fica próximo de sua casa. Ela foi vista pela última vez na noite de sexta-feira, 18 de julho, quando aparentemente planejava ir a uma festa de aniversário com amigas. Contudo, devido a um mal-estar, decidiu não sair. Por volta das 20h20 daquele mesmo dia, conversou por telefone com seu filho, que estava prestes a viajar para a Serra do Cipó. Após essa conversa, ela não teve mais contato com ninguém.

Imagens de câmeras de segurança nas proximidades de seu prédio registraram dois veículos estacionados em frente à sua casa na noite de sexta. Entretanto, as gravações não mostram ninguém entrando ou saindo do prédio nesse período.

Na manhã do dia seguinte, 19 de julho, o filho de Soraya tentou contatá-la pelo telefone, mas não obteve resposta. Também pediu que uma tia tentasse ligar para a professora, sem sucesso. Ao retornar para casa, ele notou que não havia sinais de arrombamento. Ele encontrou que a mãe havia saído sem levar documentos, carteira ou qualquer pertence, exceto seu celular, chaves e os óculos.

Após a confirmação, o filho reconheceu o corpo da mãe no Instituto Médico Legal (IML). A investigação do caso agora está sob a responsabilidade da Polícia Civil, que busca apurar as circunstâncias da morte de Soraya.