Dire Straits Legacy confirma show em São Paulo: data e ingressos

Dire Straits Legacy traz clássicos ao Brasil em 2025

A banda Dire Straits Legacy, composta por músicos que fizeram parte do icônico Dire Straits entre as décadas de 1970 e 1990, está se preparando para uma apresentação especial em São Paulo. O show promete reviver a energia e a riqueza musical que atravessam gerações. A apresentação será no dia 9 de novembro de 2025, no Espaço Unimed, localizado na Barra Funda.

O grupo é formado por renomados artistas: Alan Clark (teclados), Phil Palmer (guitarra), Mel Collins (saxofone), Marco Caviglia (voz e guitarra), Danny Cummings (percussão e voz) e Steve Walters (baixo). Eles prometem um repertório recheado de sucessos, incluindo clássicos como “Sultans of Swing”, “Walk of Life”, “Money for Nothing”, “Romeo and Juliet” e “So Far Away”. Esses hits mantêm viva a essência de uma das bandas mais influentes do rock britânico.

Os ingressos para o show estarão disponíveis a partir de 20 de julho de 2025, exclusivamente pela plataforma Ticket360. O público poderá escolher entre diferentes setores, com preços variando de R$ 190,00 a R$ 740,00, dependendo da localização na casa. O horário de abertura do Espaço Unimed será às 18h, e o show começa às 20h.

Conheça os integrantes do Dire Straits Legacy

Alan Clark (teclados)

Alan é reconhecido como o principal tecladista do Dire Straits e esteve com a banda desde 1980, contribuindo também como diretor musical. Ele participou da produção do último álbum do Dire Straits, “On Every Street”. Além disso, trabalhou com grandes nomes da música, como Eric Clapton e Tina Turner.

Danny Cummings (percussão e voz)

Danny entrou para o Dire Straits em 1990 e atuou no álbum “On Every Street” e durante a turnê. Com uma carreira que inclui colaborações com artistas como Tina Turner e George Michael, ele também foi baterista para Mark Knopfler por vários anos.

Marco Caviglia (voz e guitarra)

Natural de Roma, Marco sempre teve o Dire Straits como uma de suas grandes inspirações. Ele formou a banda Solid Rock e teve a oportunidade de se apresentar com Steve Phillips, do Notting Hillbillies. Seu sonho de tocar com o Dire Straits se concretizou em 2010, e agora ele se junta ao Dire Straits Legacy.

Mel Collins (saxofone)

Mel se juntou ao Dire Straits em 1982 e contribuiu em álbuns como “Love Over Gold”. Ele tem uma vasta experiência, tendo tocado com bandas renomadas como King Crimson, além de colaborar com artistas como Eric Clapton e Joe Cocker.

Phil Palmer (guitarra)

Phil fez parte do Dire Straits a partir de 1990, participando do álbum “On Every Street” e de sua turnê. Ele é um guitarrista aclamado, conhecido por suas colaborações com vários artistas de renome e também é membro fundador do Dire Straits Legacy.

Steve Walters (baixo)

Steve é um experiente baixista que aprendeu com o famoso Jaco Pastorius e trabalhou com artistas como Mariah Carey, Rod Stewart e Amy Winehouse. Sua carreira inclui uma variedade de colaborações que mostram sua versatilidade musical.

Informações sobre o evento

Data e local:

Quando: 9 de novembro de 2025 (domingo)

9 de novembro de 2025 (domingo) Horário: Abertura da casa: 18h | Início do show: 20h

Abertura da casa: 18h | Início do show: 20h Endereço: Espaço Unimed – Rua Tagipuru, 795 – Barra Funda, São Paulo/SP

Ingressos:

As vendas começam em 20 de julho de 2025 na plataforma Ticket360. Informações sobre preços e setores podem ser consultadas no site. A classificação etária para o evento é de 18 anos.