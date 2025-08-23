Toyota revela seu carro mais vendido: conheça o campeão

O primeiro trimestre de 2025 trouxe boas notícias para a Toyota, que revelou os SUVs mais vendidos do período. O destaque vai para o Toyota Corolla Cross, que conquistou os motoristas com suas várias versões e preços competitivos. Esse modelo não só se mostrou inovador, como também eficiente, chamando a atenção de quem busca um bom carro para o dia a dia.

Ao longo do ano, as vendas do Corolla Cross foram impulsionadas por suas opções de motorização diversificadas. Inclusive, uma das versões é híbrida, que atende a quem se preocupa com a sustentabilidade e o meio ambiente.

As versões do Toyota Corolla Cross

O Corolla Cross se destaca pela variedade de versões que oferece. Desde a versão básica XR, que começa a partir de R$ 170.690, até a ultra sofisticada XRX Hybrid Premium, que alcança R$ 219.890. Essa ampla gama de preços permite que a Toyota atraia diferentes perfis de consumidores, reforçando sua posição como líder nas vendas de SUVs no Brasil.

Sucesso da Toyota Hilux

Outra estrela nas vendas foi a Toyota Hilux, conhecida por sua versatilidade e resistência. Com opções que vão desde a Cabine Simples até a versão SRX Plus, essa picape continua sendo uma preferida entre os brasileiros. Os preços variam entre R$ 246.190 e R$ 349.790, demonstrando que a Hilux se adapta a várias necessidades.

Desempenho do Corolla Sedan

O sedã Corolla também não ficou atrás. Apenas no primeiro trimestre de 2025, vendeu cerca de 9 mil unidades. Com a fama de ser confiável e sofisticado, o Corolla ainda tem uma versão híbrida, que atrai aqueles que se preocupam com a sustentabilidade.

Toyota SW4: Luxo e robustez

O Toyota SW4 complementa a linha de SUVs da marca. Em 2025, ele mostrou uma boa performance, com mais de 4 mil unidades vendidas. Com um preço que começa a partir de R$ 404.090, o SW4 combina luxo e robustez, cortesía de seu motor 2.8 turbodiesel. É um verdadeiro ícone de status no mercado.

Tendências do mercado automotivo

Os SUVs continuam a subir na preferência dos consumidores, enquanto os modelos eletrificados estão ganhando cada vez mais espaço. O sucesso do Corolla Cross como líder de vendas confirma essa transformação, combinando tecnologia de ponta com um preço acessível.

Com tudo isso, a Toyota vem fortalecendo sua linha de produtos e mostrando que está atenta às necessidades dos clientes brasileiros, seja pela popularidade do Corolla Cross, da Hilux ou do SW4. A tendência é que esses modelos continuem a se destacar, mantendo a marca em uma posição sólida no competitivo mercado automotivo.