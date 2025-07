Previsão de riscos geo-hidrológicos para 10/07/2025

Previsão de Risco Hidrológico no Brasil – 10 de julho de 2025

Nesta quinta-feira, 10 de julho de 2025, foram divulgadas as previsões sobre os riscos hidrológicos e geológicos em diversas regiões do Brasil. A análise destaca os potenciais perigos que podem afetar a população e a infraestrutura em diferentes localidades.

Risco Hidrológico

De acordo com as informações, a possibilidade de eventos hidrológicos é considerada moderada nas Regiões Geográficas Intermediárias de Manaus e Parintins. Existem indicativos de que a Bacia dos Rios Negro e Solimões está passando por um processo de inundação gradual, com a expectativa de que a onda de cheia continue a se propagar. Isso implica que o nível das águas em várias estações da região se encontra em um patamar severo, o que pode resultar em inundações nas áreas de ocupação ribeirinha. Além disso, o escoamento de córregos e igarapés urbanos pode ficar prejudicado, devido ao acúmulo de água.

A previsão também aponta que nas cidades de João Pessoa, na Paraíba, e Recife, em Pernambuco, a possibilidade de eventos hidrológicos também é moderada. A expectativa é de chuvas, com chance de pancadas que podem levar a alagamentos em áreas com drenagem inadequada. Isso pode resultar em enxurradas e inundações pontuais, especialmente em córregos urbanizados.

Risco Geológico

Em relação ao risco geológico, que envolve movimentos de massa, as previsões não apontam para um cenário alarmante. Após avaliar as condições meteorológicas e a quantidade de chuvas nos últimos dias, não existe risco significativo de deslizamentos de terra nas regiões analisadas.

Colaboração da População

O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN) convida a população a colaborar no registro de ocorrências de eventos geodinâmicos, como deslizamentos e inundações. Mesmo as ocorrências menores são importantes para a melhoria dos alertas emitidos. Para isso, basta preencher um breve questionário disponível no site do CEMADEN.

Com essas informações, a população pode se preparar e tomar precauções para evitar transtornos em suas atividades cotidianas. As autoridades locais devem estar atentas às condições climáticas e aos alertas emitidos para garantir a segurança da comunidade.