Prêmio da Mega-Sena acumula e chega a R$ 52 milhões

No último sorteio da Mega-Sena, realizado na noite de sábado, 28 de outubro, ninguém acertou as seis dezenas sorteadas. Com isso, o prêmio acumulou e agora está estimado em R$ 52 milhões. O próximo concurso acontecerá na terça-feira, 1º de novembro.

Os números que saíram no sorteio foram: 11, 13, 16, 34, 35 e 39. Apesar de nenhum apostador ter conseguido acertar todos os seis números, 61 bilhetes tiveram cinco acertos, garantindo ao seus donos prêmios de R$ 53.142,41 cada. Além disso, 4.714 apostas fizeram quatro acertos e irão receber R$ 982,38.

Para quem deseja participar do próximo sorteio, as apostas podem ser feitas até às 19h de terça-feira. O sorteio acontecerá às 20h, no Espaço da Sorte, localizado em São Paulo. Essa é mais uma oportunidade para aqueles que sonham em se tornar milionários com a Mega-Sena.