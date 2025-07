Prêmio acumula e chega a R$ 7,5 milhões; confira resultado

Corinthians leva prêmio em sorteio da Timemania; confira os detalhes dos ganhadores

No recente sorteio da Timemania, o time do coração de muitos apostadores foi o Corinthians. Um total de 25.875 apostas vencedoras recebeu um prêmio de R$ 8,50. Além disso, destaca-se uma aposta que acertou as seis dezenas sorteadas e, por isso, ganhou R$ 125.976,41.

No total, 140 apostas conseguiram acertar cinco números, garantindo para cada uma delas um prêmio de R$ 1.285,47. Outras 2.550 apostas fizeram quatro acertos e levaram R$ 10,50 cada.

O sorteio também contemplou 24.665 apostas que acertaram três números, com um prêmio de R$ 3,50 para cada uma dessas apostas.

Como participar do próximo sorteio da Timemania

Para quem deseja participar do próximo sorteio, é necessário realizar uma aposta com dez números e escolher um time do coração. As apostas podem ser feitas em lotéricas autorizadas pela Caixa Econômica Federal ou no site de loterias do banco. Cada concurso sorteia sete números e um time do coração. As apostas podem ser feitas até as 19h no dia do sorteio.

Fique atento às datas e participe!