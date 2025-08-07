Notícias

Preços do Oasis Bar revelados com show dos Britpop no Murrayfield

Foto de Diego Marques Diego Marques
The Daily Record
Murrayfield's bar prices for the Oasis shows have been revealed(Image: Ash Donelon/Manchester United via Getty Images)

Oasis Se Apresenta em Shows Esgotados em Edimburgo

A banda britânica Oasis, famosa pelos hits do Britpop, retorna à Escócia com uma série de shows esgotados no estádio Murrayfield. As apresentações estão agendadas para os dias 8, 9 e 12 de agosto. Este será o primeiro show da banda em solo escocês desde 2009, ano que antecedeu a famosa separação entre os irmãos Noel e Liam Gallagher. A última performance da banda na Escócia ocorreu há 16 anos, também no estádio Murrayfield.

O local está se preparando para receber um grande público, com milhares de fãs aguardando ansiosamente para apreciar a música da banda. Organizações locais estimam que os frequentadores consumirão cerca de 80.000 litros de cerveja durante os três shows, o que corresponde a aproximadamente 80.000 chapéus de praia em volume de bebida.

A estrutura do bar dentro do estádio já foi revelada, e as opções de bebidas incluem cervejas por pressão, sidras, diversas opções de destilados, vinhos, coquetéis e refrigerantes. Para quem gosta de cerveja, as opções disponíveis são Heineken e Amstel, com o preço do pint (aproximadamente 0,57 litros) sendo de £7,85 para Heineken e £7,50 para Amstel. O valor do meio pint é de £4,30 para ambas.

Para os apreciadores de sidra, a Inch’s cider está disponível com o mesmo preço da Amstel: £7,50 por pint e £4,30 por meio pint. Além disso, opções de bebidas engarrafadas, como a Beavertown Neck Oil e Old Mout Cider, também custam £7,50.

Os preços para as bebidas sem álcool são mais acessíveis, com uma Heineken 0% custando £6. Para quem preferir destilados, uma dose de 25ml de vodca, tequila ou rum custa £11,50, enquanto uma dose dupla de 50ml sai por £15. Algumas marcas populares, como saquinha de gin ou rum, têm preço de £10,50 para uma dose simples e £14 para uma dose dupla.

Em complemento, os coquetéis ficam em torno de £10, sendo eles: margarita picante, martini de maracujá e daiquiri de morango. O vinho disponível, La Vielle Ferme, é oferecido nas versões branca, tinto ou rosé, sendo vendido por £12,50.

Os refrigerantes custarão em média £3,50, e há opções como Coca-Cola, Sprite, Fanta e água, que é vendida a £5, assim como outras bebidas energéticas, como Red Bull. Para matar a fome, os fãs poderão escolher entre uma variedade de doces e salgadinhos a £2,50 ou se aventurar pelas opções de alimentação que estarão disponíveis ao longo do estádio.

Com a expectativa alta e a preparação em fase final, os fãs que se dirigem a Murrayfield poderão aproveitar uma experiência musical e festiva única nos shows do Oasis.

