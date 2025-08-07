Preços do Oasis Bar revelados com show dos Britpop no Murrayfield

Oasis Se Apresenta em Shows Esgotados em Edimburgo

A banda britânica Oasis, famosa pelos hits do Britpop, retorna à Escócia com uma série de shows esgotados no estádio Murrayfield. As apresentações estão agendadas para os dias 8, 9 e 12 de agosto. Este será o primeiro show da banda em solo escocês desde 2009, ano que antecedeu a famosa separação entre os irmãos Noel e Liam Gallagher. A última performance da banda na Escócia ocorreu há 16 anos, também no estádio Murrayfield.

O local está se preparando para receber um grande público, com milhares de fãs aguardando ansiosamente para apreciar a música da banda. Organizações locais estimam que os frequentadores consumirão cerca de 80.000 litros de cerveja durante os três shows, o que corresponde a aproximadamente 80.000 chapéus de praia em volume de bebida.

A estrutura do bar dentro do estádio já foi revelada, e as opções de bebidas incluem cervejas por pressão, sidras, diversas opções de destilados, vinhos, coquetéis e refrigerantes. Para quem gosta de cerveja, as opções disponíveis são Heineken e Amstel, com o preço do pint (aproximadamente 0,57 litros) sendo de £7,85 para Heineken e £7,50 para Amstel. O valor do meio pint é de £4,30 para ambas.

Para os apreciadores de sidra, a Inch’s cider está disponível com o mesmo preço da Amstel: £7,50 por pint e £4,30 por meio pint. Além disso, opções de bebidas engarrafadas, como a Beavertown Neck Oil e Old Mout Cider, também custam £7,50.

Os preços para as bebidas sem álcool são mais acessíveis, com uma Heineken 0% custando £6. Para quem preferir destilados, uma dose de 25ml de vodca, tequila ou rum custa £11,50, enquanto uma dose dupla de 50ml sai por £15. Algumas marcas populares, como saquinha de gin ou rum, têm preço de £10,50 para uma dose simples e £14 para uma dose dupla.

Em complemento, os coquetéis ficam em torno de £10, sendo eles: margarita picante, martini de maracujá e daiquiri de morango. O vinho disponível, La Vielle Ferme, é oferecido nas versões branca, tinto ou rosé, sendo vendido por £12,50.

Os refrigerantes custarão em média £3,50, e há opções como Coca-Cola, Sprite, Fanta e água, que é vendida a £5, assim como outras bebidas energéticas, como Red Bull. Para matar a fome, os fãs poderão escolher entre uma variedade de doces e salgadinhos a £2,50 ou se aventurar pelas opções de alimentação que estarão disponíveis ao longo do estádio.

Com a expectativa alta e a preparação em fase final, os fãs que se dirigem a Murrayfield poderão aproveitar uma experiência musical e festiva única nos shows do Oasis.