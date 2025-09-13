Parar no aeroporto pode resultar em multa; entenda o motivo

Um aeroporto em Salvador está prestes a implementar uma nova regra para facilitar o embarque e o desembarque de passageiros. A partir de janeiro de 2026, quem parar para deixar ou pegar alguém no terminal terá apenas 10 minutos grátis em uma área específica. Essa prática é conhecida como “Kiss & Fly”.

Após passar esse tempo, será cobrada uma taxa, mas o valor ainda não foi definido. Essa mudança visa melhorar a fluidez do trânsito, especialmente durante horários de pico, quando pode haver um grande volume de veículos circulando — cerca de 1.100 veículos por hora, em certos momentos. A ideia é garantir que os motoristas não fiquem parados por muito tempo, evitando congestionamentos.

Em outras cidades, como Fortaleza, já existe uma taxa estabelecida de R$ 20 para os 10 minutos extras além do permitido. Em Salvador, a cobrança vai depender de uma análise conjunta com a Secretaria Municipal de Mobilidade, que está estudando formas de tornar o fluxo de veículos mais eficiente.

Essa mudança também faz parte de um esforço maior para requalificar as áreas ao redor do aeroporto, com conclusão prevista para dezembro de 2025. A intenção é oferecer um espaço melhor para os usuários, garantindo que o terminal esteja preparado para suportar a demanda sem criar engarrafamentos desnecessários.

Outros aeroportos, como o de Campinas, também estão se inspirando em Salvador para implementar soluções semelhantes. A modernização das instalações é essencial para proporcionar uma experiência mais agradável e sem estresse aos viajantes.