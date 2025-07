Ponto mais alto do Brasil reabre após 20 anos de fechamento

De acordo com o IBGE, o ponto mais alto do Brasil é o Pico da Neblina. Localizado no coração da Floresta Amazônica, o pico tem 2.995 metros de altura. Mas aqui vai um detalhe que muitas pessoas não sabem: apesar de ser o pico mais alto, ele não é o primeiro lugar onde o sol nasce. Esse título vai para a Ponta do Seixas, em João Pessoa, na Paraíba.

Visitar o Pico da Neblina não é apenas uma aventura física, mas também um mergulho na rica cultura local. Por outro lado, a Ponta do Seixas proporciona a experiência do primeiro amanhecer de toda a América. Ambos os lugares são fascinantes e contam com suas peculiaridades, atraindo visitantes de diferentes perfis.

Onde o sol nasce primeiro? A Ponta do Seixas, na Paraíba

Na Ponta do Seixas, em João Pessoa, o primeiro raio de sol a tocar o continente americano acontece devido à sua localização, sendo o ponto mais oriental das Américas. Isso significa que, por conta da rotação da Terra, é o primeiro lugar que recebe a luz do dia.

O amanhecer na Ponta do Seixas é um verdadeiro espetáculo. Acordar às 4h30 da manhã para assistir ao sol surgindo é uma experiência que muitos turistas buscam. Além disso, a região abriga o icônico Farol do Cabo Branco, que, de uma falésia, oferece uma vista deslumbrante do Oceano Atlântico.

Pico da Neblina, o verdadeiro ponto mais alto do Brasil

O Pico da Neblina está situado no norte do Amazonas, na Serra do Imeri, perto da fronteira com a Venezuela. Por meio de medições realizadas em 2004, o IBGE confirmou a altitude exata de 2.995,3 metros. Esse pico está inserido em áreas de grande importância ambiental e cultural, como o Parque Nacional do Pico da Neblina e a Terra Indígena Yanomami.

Yaripo, a montanha sagrada dos Yanomami

Os Yanomami, que habitam a região, chamam o Pico da Neblina de Yaripo, que significa "montanha do vento". Para eles, essa montanha é sagrada e desempenha um papel vital em sua espiritualidade e cultura.

Acesso ao pico ficou restrito por quase 20 anos, mas em 2022, o turismo foi retomado com uma novidade: as expedições agora são guiadas pelos próprios Yanomami, em parceria com o ICMBio e a Funai. Isso garante que o turismo respeite a cultura e os costumes do povo que ali vive.

A expedição ao Pico da Neblina, um desafio na floresta amazônica

A aventurosa jornada até o ponto mais alto do Brasil é desafiadora e demanda bom preparo físico e mental. Considerada uma das trilhas mais complicadas do montanhismo brasileiro, essa experiência é também um mergulho na cultura indígena e na beleza selvagem da Floresta Amazônica.

A partir de São Gabriel da Cachoeira, a expedição envolve deslocamentos pelos rios Negro e Cauaburi, seguidos de dias de caminhada pela densa floresta. O caminho é repleto de lama, umidade intensa e subidas íngremes. No total, a expedição pode levar de 12 a 15 dias, uma verdadeira jornada ao teto do Brasil.