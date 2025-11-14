Policial atende ocorrência e descobre que vítima é filha

Um atendimento rotineiro acabou se transformando em um momento de dor profunda para um sargento da Polícia Militar no Rio Grande do Norte. O que deveria ser apenas mais uma operação de rotina virou uma das experiências mais marcantes de sua carreira. Ele não sabia, mas o fim de semana reservava uma descoberta devastadora.

Tudo aconteceu em uma rodovia movimentada da região metropolitana de Natal. O sargento, seguindo o protocolo padrão, se dirigiu ao local de um acidente. Mas, ao chegar na cena caótica, algo chamou sua atenção e fez seu coração parar: não era apenas mais uma ocorrência.

Acidente fatal interrompe planos e sonhos de casal jovem

O acidente ocorreu numa tarde de sábado, na BR-226, no município de Macaíba. Gabriella Nascimento de Góis, de 19 anos, e seu namorado, João Vitor Lima da Silva, de 21, estavam em sua motocicleta quando colidiram violentamente com uma caminhonete que cruzou a pista. A força do impacto foi tão intensa que os dois jovens não resistiram e faleceram ali mesmo.

A situação se tornava ainda mais dolorosa pelo fato de Gabriella ser filha do sargento Severino Góis, que chegou ao local para atender a ocorrência. O primeiro item que chamou sua atenção foi o capacete rosa da filha, um símbolo forte que revelou a devastadora verdade. Foi a primeira pista que fez seu mundo desmoronar.

João Vitor era apaixonado por música e motocross, enquanto Gabriella sonhava em seguir os passos do pai, entrando para a Polícia Rodoviária Federal. O casal estava junto há cerca de um ano e, de acordo com a família, estavam planejando um noivado em breve. Eram jovens cheios de sonhos, que tiveram suas vidas interrompidas de forma brutal.

O motorista da caminhonete fugiu do local, deixando a responsabilidade nas mãos das autoridades locais, que estão investigando o caso.

“Senhor, me dá forças”: a dor silenciosa de um pai

O sargento Severino relatou o momento agonizante em que percebeu que uma das vítimas era sua filha. O reconhecimento do capacete trouxe um impacto emocional profundo, mas, mesmo em meio à dor, ele conseguiu se concentrar no atendimento. “Foi Jesus quem me deu forças”, disse ele, ao tentar explicar como conseguiu manter a calma naquela situação impensável.

Em estado de choque, o pai se aproximou do veículo acidentado, onde identificou o corpo de João Vitor. Quando olhou para dentro, viu os pés de sua filha. Ao abrir a porta, encontrou Gabriella deitada de forma serena, como se apenas estivesse dormindo. Nesse momento, ele entregou sua dor a Deus.

O sargento permaneceu no local até a chegada do Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep), não só por seguir o protocolo, mas também por respeito e uma necessidade interna de se despedir. Seu relato emocionado, compartilhado com a mídia local, tocou o coração de muitos.

Ele descreveu Gabriella como uma jovem dedicada aos estudos, que tinha certeza de que seguiria uma carreira na segurança pública. Na última semana, ela havia falado com o pai sobre seu sonho de ingressar na Polícia Rodoviária Federal.

Comunidade se despede em clima de comoção e homenagem

Após a confirmação das identidades, família e amigos prestaram suas últimas homenagens aos jovens. O corpo de João Vitor foi velado na Igreja Adventista de Macaíba, enquanto o de Gabriella foi levado para a casa da família, às margens da BR-226, perto do local do acidente.

A comunidade, profundamente tocada pela tragédia, compareceu em peso às cerimônias. Vizinhos comentaram sobre o quanto os dois eram queridos e como a perda deixou um vazio enorme. O impacto emocional está presente não só pela morte precoce, mas pela forma como tudo aconteceu.

O caso também reacendeu discussões sobre segurança nas rodovias, sinalização e imprudência ao volante. Assim, a fuga do motorista envolvido aumentou a revolta em torno do acidente, gerando pedidos por justiça.

À medida que a investigação avança, a memória de Gabriella e João Vitor continua viva nas lembranças de quem ficou. Seus sonhos interrompidos e promessas de futuro permanecem como uma dor silenciosa no coração dos que os amavam.