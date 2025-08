Polêmica sobre o filme “Amores Materialistas” é esclarecida

Quem foi ao cinema esperando ver uma comédia romântica pode ficar desanimado com “Amores Materialistas”. Essa é a impressão que muitos espectadores estão compartilhando nas redes sociais. Eles afirmam que a divulgação do filme criou expectativas que não correspondem à realidade da trama.

De acordo com a sinopse oficial, a história gira em torno de Lucy, uma casamenteira de Nova York que está dividida entre dois homens: Harry, um empresário intrigante, e John, um ex-namorado que reaviva antigos sentimentos. No entanto, os críticos apontam que o triângulo amoroso não é o principal foco da narrativa e, na verdade, não há um conflito direto entre os personagens.

A diretora e roteirista Celine Song, que já havia explorado temas complexos em “Vidas Passadas”, utiliza “Amores Materialistas” para refletir sobre as relações modernas. A produção questiona os padrões e as expectativas que rodeiam o amor e os relacionamentos nos dias de hoje. Por exemplo, uma das clientes de Lucy busca um amor ideal que atenda a exigências específicas, como altura, salário e aparência.

Um ponto destacado por Song é a diferença entre amar e estar em um relacionamento: “Amar é fácil, relacionamento que é difícil”. Isso sugere que um relacionamento requer mais do que apenas sentimentos, mas também uma série de fatores sociais e materiais.

A abordagem do filme contrasta com as comédias românticas tradicionais, que muitas vezes se assemelham a contos de fadas. Em vez disso, “Amores Materialistas” traz uma representação mais realista e atual das relações humanas.

A campanha de marketing da Sony Pictures, responsável pela distribuição do longa no Brasil, enfatizou a ideia de um triângulo amoroso, incentivando o público a escolher entre os dois protagonistas masculinos. Essa estratégia pode ter contribuído para a sensação de decepção entre os espectadores.

Na trama, cada um dos homens tem características que atendem diferentes expectativas da protagonista. Enquanto um representa o amor verdadeiro, o outro preenche as “caixinhas” que ela considera essenciais para um parceiro. Paralelamente, Lucy também enfrenta desafios em sua vida profissional que estão interligados com seu dilema amoroso.

“Amores Materialistas” estreou nos cinemas brasileiros no dia 31 de julho.

Os espectadores interessadas em conferir o filme devem estar preparados para uma perspectiva mais crítica acerca das relações, em vez de um romance leve e tradicional.