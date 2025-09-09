Placa nostálgica do Brasil encanta motoristas na Imigrantes

Viajar para o litoral de São Paulo é um dos passeios que a galera da capital e da região metropolitana adora. E não é por acaso: a Rodovia dos Imigrantes, que leva até lá, sempre traz uma expectativa gostosa. Pode ser no verão, em feriados prolongados ou até mesmo em um fim de semana qualquer, o trajeto já é uma parte do lazer.

Essa viagem é marcada por praias lindas, uma natureza de tirar o fôlego e uma culinária cheia de opções, desde quiosques com peixe frito até restaurantes mais sofisticados. A Baixada Santista se tornou, ao longo dos anos, um destino muito querido por várias gerações.

Mas o que realmente transforma esse passeio em algo especial é um momento épico da jornada: a famosa placa verde com os nomes das cidades litorâneas.

O sinal que marca a chegada

Quem desce pela Rodovia dos Imigrantes, gerida pela Ecovias, conhece bem essa cena. Logo depois de passar pela parte mais alta da serra, quando a estrada já se aproxima do centro urbano, aparece o grande painel verde.

Nele estão inscritas as principais cidades da Baixada Santista: Santos, São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Bertioga, Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe. Além da placa, a pista ainda mostra faixas numeradas que orientam o motorista sobre a melhor rota a seguir.

Esse momento é muito significativo, porque sinaliza que o destino está perto. Muitos até dizem que dá para sentir o cheirinho do mar no ar!

Mais do que trânsito, emoção

Para quem enfrenta horas de congestionamento nos feriados, ver a placa é pura emoção. Ela representa o fim da espera e o início da diversão. Nas redes sociais, é comum ver fotos, vídeos e comentários celebrando esse momento, que muitos consideram quase uma atração própria.

Alguns motoristas falam sobre a sensação imediata de alívio, enquanto outros experimentam uma felicidade quase instantânea. Para muitos, aquele painel se tornou um verdadeiro símbolo de memória afetiva.

A importância da Rodovia dos Imigrantes

Inaugurada em 1974, a Rodovia dos Imigrantes (SP-160) é uma das principais ligações entre São Paulo e o litoral sul. Com 58 quilômetros de extensão, ela se destaca por suas pistas duplas e pelas lindas paisagens com muito verde à vista.

Em dias de movimento intenso, rola a chamada operação descida, onde o sistema Anchieta-Imigrantes abre mais faixas para ajudar no fluxo de carros. Mas mesmo assim, engarrafamentos são quase inevitáveis.

Quando a placa verde aparece, é como se todos compartilhassem um alívio coletivo, sabendo que o mar está logo ali, esperando por eles. É um momento que, com certeza, faz parte da história de muitas famílias e amigos que curtem um dia à beira-mar.