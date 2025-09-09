Record tem queda de audiência em toda a programação de segunda-feira

A Record TV enfrentou desafios significativos em sua programação na última segunda-feira, 8 de setembro de 2025. A emissora registrou baixos índices de audiência, frequentemente ocupando o terceiro lugar nas medições de público, uma posição que, em diversas ocasiões, foi superada pelo SBT.

Na manhã, o programa “Balanço Geral Manhã” teve uma performance abaixo do esperado, sendo ultrapassado pelo “SBT Manhã”. Durante o horário do almoço, o “Balanço Geral SP”, apresentado por Eleandro Passaia, também não conseguiu resultados positivos, enfrentando forte concorrência das atrações do SBT, como o “Alô Você”, e dos programas da Band e da Globo, que exibiam reprises populares como “Terra Nostra” e “História de Amor”. A média do programa foi de apenas 5,0 pontos.

A reprise da novela “A Escrava Isaura” teve um desempenho ainda pior, marcando apenas 3,2 pontos, seu menor índice desde a reestreia. Esse resultado impactou negativamente o “Cidade Alerta”, que obteve apenas 2,9 pontos na média nacional.

À noite, a situação se manteve complicada. O “Jornal da Record” conseguiu registrar 6,4 pontos, mas não conseguiu manter a audiência para a novela “Paulo, o Apóstolo”, que caiu para 4,5 pontos e foi superada pelo “SBT Brasil”. A novela chegou a ser ameaçada pela comédia “As Filhas da Senhora Garcia”, do SBT.

Em termos de programação, o drama “Reis: O Pecado” registrou 4,0 pontos, enquanto o “Repórter Record Investigação” teve uma média de 3,2 pontos, ficando atrás do concorrente “No Alvo”. O drama médico “Chicago Med” teve um desempenho ainda mais abaixo, alcançando apenas 2,1 pontos.

No resumo da audiência dessa segunda-feira, os destaques foram:

– “Balanço Geral Manhã” – 1,4 pontos

– “Balanço Geral Manhã SP” – 2,9 pontos

– “Fala Brasil” – 3,4 pontos

– “Hoje em Dia” – 3,4 pontos

– “Balanço Geral SP” – 5,0 pontos

– “Igreja Universal” – 5,4 pontos

– “A Escrava Isaura” – 3,2 pontos

– “Cidade Alerta” – 2,9 pontos

– “Jornal da Record” – 6,4 pontos

– “Paulo, o Apóstolo” – 4,5 pontos

– “Reis: O Pecado” – 4,0 pontos

– “Repórter Record Investigação” – 3,2 pontos

– “Chicago Med” – 2,1 pontos

Em São Paulo, cada ponto de audiência em 2025 representa cerca de 77.488 domicílios com televisão, refletindo a importância desse mercado para as emissoras. A Record teve um dia difícil, o que levanta questões sobre o futuro de sua programação e estratégias para recuperar a audiência perdida.