Notícias

Pílula promete eliminar gordura em poucas semanas

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 50 minutos atrás
1 minuto de leitura
Pílula inovadora promete queimar gordura em poucas semanas
Pílula inovadora promete queimar gordura em poucas semanas

A farmacêutica Eli Lilly está mudando o jogo na luta contra a obesidade com um novo medicamento oral da classe GLP-1 chamado orforgliprona. Esse remédio promete transformar a experiência de quem precisa emagrecer ao oferecer uma alternativa prática às injeções que eram a única opção até agora.

Em testes clínicos recentes, os resultados foram surpreendentes. Com uma dose mais alta de 36 mg, os pacientes conseguiram uma redução média de 12,4% do peso corporal em apenas 72 semanas. Imagine só, isso pode facilitar muito a vida de quem busca tratamentos mais acessíveis e menos incômodos.

Resultados promissores

Os estudos envolvendo a orforgliprona contaram com 3.127 participantes, incluindo gente do Brasil, EUA e de várias outras partes do mundo. Além da perda de peso, observaram-se melhorias em alguns indicadores de saúde, como colesterol LDL, triglicerídeos e pressão arterial. Os efeitos colaterais mais comuns foram leves e relacionados ao estômago, mostrando que, em geral, o tratamento é seguro.

Essas descobertas são animadoras, pois indicam que o medicamento pode ajudar na prevenção e tratamento de doenças crônicas ligadas à obesidade, além de ter um impacto positivo no controle da diabetes tipo 2.

A transformação dos medicamentos GLP-1 em pílulas

A evolução dos medicamentos GLP-1 para uma versão em pílula representa um passo incrível para a medicina. Outro exemplo, a semaglutida, já havia mostrado resultados similares, ajudando as pessoas a perderem 13,2% do peso em testes. Esses medicamentos atuam imitando um hormônio intestinal que regula o apetite e acelera o metabolismo. Com a forma oral, fica muito mais fácil para o paciente tomar diariamente, sem precisar se preocupar com injeções.

Impactos e perspectivas

Além da famosa perda de peso, a orforgliprona também se destacou por melhorar outros aspectos da saúde, como pressão arterial e níveis de colesterol, diminuindo o risco cardiovascular. O número de pessoas afetadas pela obesidade é alarmante, com mais de 1 bilhão de indivíduos em todo o mundo lidando com essa questão. Assim, essas pílulas têm o potencial de se tornar um alívio para muitos.

A expectativa é que, até o fim deste ano, a Eli Lilly envie o pedido de aprovação para a orforgliprona, com um lançamento global já planejado para breve.

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 50 minutos atrás
1 minuto de leitura
Foto de Italo Pastorini

Italo Pastorini

Artigos relacionados

Parece Caribe ou Europa, mas essa praia com água quentinha fica no Brasil

Praia com água quente no Brasil lembra Caribe ou Europa

20 minutos atrás
Você não vai acreditar no que realmente está nesse alimento que todos os brasileiros comem

O que há de verdade em um alimento comum no Brasil?

1 hora atrás
Guia simples para iniciantes: aprenda como cuidar do seu carro sem depender de mecânico

Cuidados essenciais para manter seu carro em dia, mesmo iniciantes

2 horas atrás
Por que colocar potes de comida no chão pode prejudicar a saúde do seu pet

Potes de comida no chão: riscos para a saúde do seu pet

2 horas atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo