Pílula promete eliminar gordura em poucas semanas

A farmacêutica Eli Lilly está mudando o jogo na luta contra a obesidade com um novo medicamento oral da classe GLP-1 chamado orforgliprona. Esse remédio promete transformar a experiência de quem precisa emagrecer ao oferecer uma alternativa prática às injeções que eram a única opção até agora.

Em testes clínicos recentes, os resultados foram surpreendentes. Com uma dose mais alta de 36 mg, os pacientes conseguiram uma redução média de 12,4% do peso corporal em apenas 72 semanas. Imagine só, isso pode facilitar muito a vida de quem busca tratamentos mais acessíveis e menos incômodos.

Resultados promissores

Os estudos envolvendo a orforgliprona contaram com 3.127 participantes, incluindo gente do Brasil, EUA e de várias outras partes do mundo. Além da perda de peso, observaram-se melhorias em alguns indicadores de saúde, como colesterol LDL, triglicerídeos e pressão arterial. Os efeitos colaterais mais comuns foram leves e relacionados ao estômago, mostrando que, em geral, o tratamento é seguro.

Essas descobertas são animadoras, pois indicam que o medicamento pode ajudar na prevenção e tratamento de doenças crônicas ligadas à obesidade, além de ter um impacto positivo no controle da diabetes tipo 2.

A transformação dos medicamentos GLP-1 em pílulas

A evolução dos medicamentos GLP-1 para uma versão em pílula representa um passo incrível para a medicina. Outro exemplo, a semaglutida, já havia mostrado resultados similares, ajudando as pessoas a perderem 13,2% do peso em testes. Esses medicamentos atuam imitando um hormônio intestinal que regula o apetite e acelera o metabolismo. Com a forma oral, fica muito mais fácil para o paciente tomar diariamente, sem precisar se preocupar com injeções.

Impactos e perspectivas

Além da famosa perda de peso, a orforgliprona também se destacou por melhorar outros aspectos da saúde, como pressão arterial e níveis de colesterol, diminuindo o risco cardiovascular. O número de pessoas afetadas pela obesidade é alarmante, com mais de 1 bilhão de indivíduos em todo o mundo lidando com essa questão. Assim, essas pílulas têm o potencial de se tornar um alívio para muitos.

A expectativa é que, até o fim deste ano, a Eli Lilly envie o pedido de aprovação para a orforgliprona, com um lançamento global já planejado para breve.