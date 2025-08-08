Notícias

Praia com água quente no Brasil lembra Caribe ou Europa

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 12 minutos atrás
1 minuto de leitura
Em Angra dos Reis, a Praia do Laboratório é um verdadeiro paraíso à beira-mar. Com suas águas quentinhas, essa praia se destaca em qualquer época do ano. Imagine só: dias ensolarados, mergulhos refrescantes e uma vista de tirar o fôlego.

O que torna essa praia tão especial são suas águas tranquilas, perfeitas para relaxar enquanto você curte a natureza ao redor. Seja com a família ou os amigos, é um lugar incrível para passar o dia. A água morna é resultado da Usina Nuclear de Angra dos Reis, que utiliza a água do mar para resfriar seu sistema. Depois, ela devolve essa água ao mar, que pode atingir até 5º C a mais. Mas não se preocupe, a segurança está garantida: o processo é bem controlado, e a água não tem nenhuma contaminação.

Um dos melhores destinos

Além da temperatura agradável, a Praia do Laboratório é super acessível. Se você está saindo de São Paulo, o caminho pela Rio-Santos (BR-101) é bastante tranquilo. Ao chegar no Rio de Janeiro, próximo às usinas, há uma via asfaltada que facilita ainda mais a chegada. Mesmo sem placas indicando o caminho, é fácil encontrar as informações necessárias para não se perder pelo trajeto.

Para quem leva o carro, há um estacionamento próximo à praia, o que torna tudo ainda mais prático. As belezas naturais que cercam o lugar fazem dele a opção perfeita para um final de semana, férias ou até mesmo um bate e volta. Com um bom planejamento, você consegue aproveitar tudo o que esse cenário maravilhoso tem a oferecer.

Se o que você busca é um pouco de paz, a Praia do Laboratório é o local ideal. A tranquilidade do ambiente enriquece a experiência de quem visita. Chegando lá, seja de carro ou outro meio, você vai encontrar um espaço ideal para relaxar. Ah, e não esqueça do protetor solar para se manter protegido enquanto curte esse cantinho especial.

