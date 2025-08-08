O que há de verdade em um alimento comum no Brasil?

Muita gente adora nuggets por serem práticos e rápidos de preparar. Não é à toa que esse alimento vem em diversas opções de sabores e formatos para agradar a todos.

Mas, é comum surgirem dúvidas sobre como são feitos esses petiscos. A famosa crocância é um dos atrativos, mas também gera questionamentos sobre a qualidade do produto. Por sorte, os nuggets estão regularizados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), que garante que podemos confiar na procedência e na segurança desse alimento.

A verdade por trás

Segundo o MAPA, “empanado é um produto cárneo industrializado, obtido a partir de carnes de diferentes espécies, acrescido de ingredientes e revestido por uma cobertura adequada”. Em outras palavras, podemos entender que os nuggets são compostos por cerca de 50% de frango, com o restante vindo de gorduras e pele. Além disso, muitas vezes são adicionados ingredientes como amido de milho, goma e até proteínas vegetais. O MAPA ainda exige que os nuggets tenham pelo menos 10% de proteínas e 30% de carboidratos.

Para fazer um nugget, o primeiro passo é separar e preparar o frango. A carne também pode ser de outras aves, como peru. Depois de retirar os ossos, tudo é moído para ficar com a textura ideal. Nessa mistura, entram temperos como sal e emulsificantes, que ajudam a dar sabor e aumentar a durabilidade do produto.

Quando falamos da forma como o nugget é empanado, é essa parte que dá aquele toque crocante tão desejado. A combinação de pão ralado, ovos e trigo cria essa crocância que todo mundo ama. Após empanar, os nuggets passam por um pré-cozimento em altas temperaturas, e, por fim, são congelados para garantir frescor e qualidade.

Quando chega a hora de preparar, os nuggets são bastante versáteis. Você pode fritá-los, assá-los no forno ou até usar a air fryer para deixá-los ainda mais saudáveis. Assim, eles se integram a diversas refeições e garantem satisfação em cada mordida.