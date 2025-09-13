Notícias

Ex-jogador coloca mansão à venda para quitar dívidas

O ex-jogador de futebol Jô, muito lembrado por suas atuações no Corinthians e na seleção brasileira, está enfrentando um desafio fora dos campos. No dia 12 de junho, ele foi detido pela terceira vez no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, por não arcar com a pensão alimentícia do seu filho de apenas dois anos, que é fruto de seu relacionamento com a influenciadora Maiara Quiderolly.

Para resolver essa pendência financeira, Jô está tentando vender sua mansão na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, que está anunciada por R$ 5 milhões.

Descrição do imóvel à venda

A mansão está localizada em um condomínio de luxo e conta com uma área de 507 metros quadrados. O espaço é bem dividido e possui cinco quartos, além de oito banheiros. Para quem gosta de conforto, a casa tem uma sala espaçosa com três ambientes, além de uma área externa completa com piscina, varandão, jardins e um espaço gourmet ideal para receber amigos e familiares.

O interessante é que a casa está sendo vendida totalmente mobiliada. No térreo, há uma suíte de apoio, a cozinha e até acomodações para funcionários. Já no primeiro andar, estão localizadas quatro suítes, sendo uma delas a máster, que vem com closet e uma relaxante banheira de hidromassagem. O sótão foi transformado em um agradável salão de jogos e escritório, perfeito para quem trabalha ou se diverte em casa.

Desafios legais e financeiros do jogador

A situação financeira de Jô tem se complicado ainda mais por conta das questões legais. Seu caso atrai a atenção para o desafio que muitos ex-jogadores enfrentam após a aposentadoria: os problemas econômicos. Sem um planejamento financeiro eficaz, muitos acabam tendo que vender bens preciosos para equilibrar as contas, especialmente quando existem obrigações legais como a pensão alimentícia.

Atualmente, Jô está focado na venda da mansão como estratégia para quitar suas dívidas de pensão e regularizar sua situação jurídica. A expectativa é que, ao conseguir realizar a venda por R$ 5 milhões, ele possa aliviar um pouco suas dificuldades financeiras.

