Piloto é detido ao pousar voo comercial por agentes federais

No último sábado (26), um copiloto da Delta Air Lines foi detido logo após o pouso do voo 2809 no Aeroporto Internacional de São Francisco, nos Estados Unidos. Assim que a porta da aeronave foi aberta, cerca de 10 agentes federais entraram na cabine, ordenando a prisão do copiloto, que saiu algemado. Até o momento, as autoridades não revelaram o motivo da detenção nem a identidade do piloto.

A ação surpreendeu a tripulação e os passageiros. O comandante do voo afirmou que também ficou surpreso com a situação. Segundo relatos de passageiros, vários policiais, armados e identificados, abriram caminho até a cabine de comando. Uma viajante que estava nas primeiras fileiras descreveu a cena como impressionante.

A operação foi coordenada pelo Homeland Security Investigations, que faz parte do Departamento de Segurança Interna dos EUA. Essa agência é responsável por investigar crimes e ameaças que afetam a segurança nacional, especialmente aqueles relacionados a organizações criminosas. Informações não confirmadas da mídia local indicam que a prisão do copiloto pode estar ligada a um caso de material de abuso sexual infantil, mas as autoridades ainda não se pronunciaram oficialmente sobre essa hipótese.

Vídeos gravados por passageiros mostraram agentes federais à paisana, embora a filmagem não tenha capturado seus rostos.

A Delta Air Lines comunicou que está colaborando com as investigações e encaminhou todas as questões sobre o incidente para as autoridades competentes. O Departamento de Segurança Interna deve se manifestar em breve sobre o caso.