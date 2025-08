Piloto argentino se acidenta em testes de pneus em Budapeste

Durante o segundo dia de testes de pneus da Pirelli no circuito de Hungaroring, ocorreu um incidente com o piloto Franco Colapinto. O acidente aconteceu na Curva 11, e a equipe Alpine informou que o piloto passou por avaliação no centro médico e está bem.

Colapinto participou da corrida no último domingo, onde acabou na 18ª posição. Sua performance foi prejudicada por dois pit stops problemáticos, um que durou 11 segundos e o outro 7 segundos. Para se ter uma ideia, o tempo médio de parada nos boxes é em torno de 2,5 segundos, o que significa que esses atrasos impactaram significativamente seu desempenho na corrida.

Após a competição, a equipe Alpine decidiu que os pilotos ficariam mais tempo na Hungria para os testes. No primeiro dia de testes, o carro A525, usado por Colapinto, foi pilotado pelo estoniano Paul Aron, que é piloto reserva da equipe. Esses testes são importantes para que a equipe ajuste seus pneus e prepare o carro para as próximas corridas da temporada.