PIF cria primeiro programa de letras comerciais para diversificar financiamento

O Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF) anunciou o lançamento de um novo programa de emissão de papéis comerciais, que representa uma nova fonte de financiamento para suas operações. Esse programa é importante para diversificar os recursos utilizados pelo fundo, contribuindo para sua capacidade de captação de capital no curto e longo prazo.

O programa é dividido em duas partes: um voltado para o mercado norte-americano e outro para o europeu. Ambos os subprogramas receberam as melhores classificações de crédito, sendo avaliados como P-1 pela Moody’s e F1+ pela Fitch. Essas notas indicam a alta qualidade de crédito do PIF, o que aumenta a confiança dos investidores.

A emissão desses papéis comerciais é uma estratégia que proporciona maior flexibilidade ao PIF, permitindo que o fundo gerencie melhor seu fluxo de caixa e atenda às suas necessidades financeiras imediatas. Essa prática é comum no mercado financeiro global e reflete a abordagem ágil do PIF na captação de recursos.

Fahad AlSaif, responsável pela área de Finanças e Estratégia de Investimentos do PIF, comentou que a criação deste programa é um sinal da força e da profundidade da estratégia de captação de capital do fundo. Ele destacou a importância de alinhar as soluções de financiamento com as prioridades de investimento de longo prazo.

Atualmente, a estratégia de captação de recursos do PIF inclui diversas opções, como emissão de títulos, sukuk (títulos que seguem a lei islâmica) e empréstimos. Em outubro de 2022, o PIF se destacou ao se tornar o primeiro fundo soberano do mundo a emitir um título verde, incluindo também a primeira emissão de um “century bond”, que possui um prazo de 100 anos. Esse foi seguido pela emissão inaugural de sukuk, no valor de 3,5 bilhões de dólares.

O PIF é reconhecido como um dos investidores mais influentes globalmente, contribuindo para o desenvolvimento de setores-chave e para a transformação econômica da Arábia Saudita, além de ajudar a moldar a economia mundial.