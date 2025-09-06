Notícias

Pico do Jaraguá em SP: trilhas e comunidades guaranis

Diego Marques 2 horas atrás
O Pico do Jaraguá, em São Paulo, é o ponto mais alto da cidade, com 1.135 metros de altitude. Localizado em uma área de Mata Atlântica preservada, o local abriga trilhas, história e até a menor reserva indígena do país. Fonte: Quinto Andar
Na zona noroeste de São Paulo, um verdadeiro cartão-postal encanta tanto moradores quanto turistas: o Pico do Jaraguá. Com 1.135 metros de altura, ele é o ponto mais alto da cidade. Para você ter uma ideia, quando consideramos a antena que fica no topo, sua altura supera três vezes a da Torre Eiffel, em Paris. A vista lá de cima é de tirar o fôlego, possibilitando uma panorâmica incrível de quase toda a zona oeste da capital.

Pico do Jaraguá: Trilhas que encantam os visitantes

Para chegar ao cume, você pode optar por uma estrada asfaltada, mas a verdadeira aventura fica por conta da famosa Trilha do Pai Zé, que tem 1,5 km de extensão. Se você quer mais opções, o Parque Estadual do Jaraguá oferece outras trilhas incríveis, todas em meio à Mata Atlântica. São elas: a Trilha do Silêncio, com 400 metros; a Trilha do Lago, com 500 metros; e a Trilha da Bica, que tem 750 metros. Esses caminhos tornam a visita muito especial e permitem um contato maravilhoso com a natureza.

História e importância do Parque Estadual do Jaraguá

Criado em 1961, o Parque Estadual do Jaraguá é um dos últimos fragmentos de Mata Atlântica nativa que ainda se preserva em São Paulo. Em 1962, a antena foi instalada para atender emissoras de rádio e hoje transmite sinais de canais como Globo São Paulo, Bandeirantes e TV Cultura. Outro ponto histórico dentro do parque é a casa de Afonso Sardinha, conhecido como o “pai da siderurgia brasileira”. Embora seu nome tenha um peso histórico, ele também é lembrado por ter sido dono de escravizados, o que levanta debates até hoje.

Presença indígena e significado cultural

Além de toda essa história, o parque abriga a menor reserva indígena do Brasil, onde vivem cerca de 700 guaranis, distribuídos em seis aldeias. Essas comunidades há décadas lutam pela demarcação de seu território, preservando suas tradições culturais no meio da metrópole. O nome Jaraguá tem raízes guaranis e significa “Por onde a gente passou”, reforçando a conexão ancestral da região.

Diego Marques

