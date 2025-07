Pesquisadores desenvolvem ar condicionado adiabático de terracota

Diante do aquecimento global e das ondas de calor que se tornaram mais frequentes, um estúdio francês chamado Entreautre trouxe uma ideia bem interessante para o nosso dia a dia. Eles criaram um refrigerador de terracota que promete ser uma alternativa ao tradicional ar-condicionado, mas sem depender de eletricidade.

Esse aparelho funciona com um princípio simples, chamado resfriamento adiabático. Quando a água entra em contato com a superfície porosa da terracota, ela evapora e, com isso, dava aquele frescor no ambiente. É uma solução que une design moderno, sustentabilidade e um impacto ambiental muito menor.

Resfriamento inspirado na natureza

O funcionamento desse refrigerador é realmente bacana e eficiente. A água batendo na terracota ativa um processo natural de resfriamento. Para dar ainda mais eficácia a esse sistema, o design foi inspirado em corais, criando uma estrutura em forma de labirinto. Isso ajuda na evaporação e potencializa o efeito térmico.

Impressão 3D de cerâmica: o diferencial

Outra inovação desse projeto está na maneira como ele foi feito. A fabricação artesanal da terracota costumava ser limitada em termos de detalhes. Mas, usando uma impressora 3D de cerâmica, desenvolvida por Olivier Van Herpt, o estúdio conseguiu esculpir curvas e formas complexas com muito mais precisão. É uma combinação interessante entre técnicas tradicionais e tecnologia de ponta.

Design ecológico e funcional

A proposta do Entreautre mostra que a impressão 3D e materiais naturais podem caminhar juntos na luta contra a crise climática. O refrigerador não só é eficiente em resfriar, como também ajuda a não aumentar ainda mais a temperatura do planeta. E o melhor: o material utilizado é reciclável e acessível, reforçando a ideia de que é possível criar soluções sustentáveis sem perder a praticidade.

Terracota como material do futuro

Com esse projeto, o estúdio quer colocar a terracota como um material essencial para o design do futuro. Eles não estão apenas focando na beleza. A proposta é aliar criatividade à ecologia, mostrando que dá para inovar sem comprometer o meio ambiente.

Então, se você busca um refrigerador que combine baixo impacto ambiental e um design inteligente, essa é uma opção interessante. O refrigerador de terracota do Entreautre está por aí, trazendo frescor e atitude sustentável para os nossos lares.