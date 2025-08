Colapinto enfrenta desafios na Alpine em 2025

Franco Colapinto Passa por Dificuldades na Fórmula 1

Franco Colapinto, de 22 anos, tem enfrentado um momento complicado na Fórmula 1. Após ser promovido a piloto titular da equipe Alpine, ele ainda não conseguiu marcar pontos desde que substituiu Jack Doohan, antes do Grande Prêmio de Ímola. Em contraste, seu colega de equipe, Pierre Gasly, acumulou 13 pontos desde então.

No início da temporada, Colapinto teve um desempenho impressionante como piloto da Williams, pontuando em duas das quatro primeiras corridas. No entanto, a mudança para a Alpine trouxe novos desafios. Ele comentou sobre a falta de confiança que tem sentido ao volante, especialmente em curvas, ressaltando que, ao contrário do ano passado, quando conseguia ser rápido logo no início, agora está tendo dificuldades.

"Estou enfrentando problemas para entrar nas curvas, e isso afeta minha confiança. No ano passado, eu não tinha esse tipo de dificuldade. O que estou vivendo agora é uma realidade desafiadora", explicou o piloto.

Colapinto identificou a necessidade de "maximizar o fim de semana como um todo" como uma das áreas que precisa melhorar. Reforçou que, apesar dos desafios, acredita que está avançando com a equipe para resolver algumas das questões que têm afetado seu desempenho.

"Temos trabalhado muito com a equipe para entender alguns dos problemas. Sinto que estamos melhorando, mas é difícil continuar se esforçando sem ver os resultados. Contudo, estou otimista e confiante de que vamos superar isso", disse ele.

Após o Grande Prêmio da Hungria neste fim de semana, a Fórmula 1 entrará em uma pausa anual durante o verão europeu, retornando para a corrida em Zandvoort entre os dias 29 e 31 de agosto. Enquanto muitos pilotos aproveitam esse tempo para relaxar, Colapinto planeja continuar seu trabalho durante as férias.

"Minha temporada tem sido um pouco mais curta até agora. Preciso me concentrar em melhorar, e mesmo que precise descansar, é essencial usar esse tempo para aprender e entender o que precisa ser aprimorado", concluiu.

Colapinto espera retornar das férias mais forte e preparado para os desafios que virão nas próximas corridas.