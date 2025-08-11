Peças de carros mais caras do Brasil em 2025: farol de R$ 50 mil

Comprar um carro pode ser um sonho, mas é também um compromisso financeiro que vai além do preço de venda. Você já parou para pensar nos custos com manutenção e reparos? Uma pesquisa recente revelou que algumas peças de reposição no Brasil são bem mais caras do que a gente imagina. E, com certeza, esses números vão te surpreender.

O levantamento foi feito pelo Qual Comprar 2025, que analisou mais de 180 modelos de carros, com preços que variam até R$ 600 mil. O foco da investigação era entender como os acidentes e as manutenções impactam o bolso dos motoristas, especialmente quando se trata de veículos de luxo. Os resultados mostram que o preço de aquisição é só o começo de uma série de gastos que podem surgir.

O estudo e os critérios da análise

Essa pesquisa não ficou apenas na superfície. O objetivo foi identificar os valores mais altos de peças como faróles, retrovisores, para-choques, lanternas traseiras, e os filtros de ar-condicionado, do motor e de combustível, além do jogo de quatro amortecedores. Essas peças costumam ser danificadas em pequenos acidentes ou exigem substituição regular. E, pasmem, em muitos casos, o custo de uma única peça pode ser equivalente ao de um carro popular usado.

O ranking das peças mais caras do Brasil

Os resultados não deixam dúvidas: as marcas de luxo dominam a lista de peças com preços alarmantes. Confira a classificação das principais:

Farol mais caro: O do Audi Q5 se destacou, custando nada menos que R$ 50.941 . Parte do valor se deve à tecnologia avançada que inclui sistemas de iluminação em LED.

Retrovisor mais caro: O retrovisor do Lexus RX 500h F-Sport também não fica atrás, saindo por R$ 19.370 . Esse tipo de peça é comum em batidas leves, o que torna seu alto custo ainda mais preocupante.

Para-choque mais caro: O do Range Rover Evoque tem um custo de R$ 17.900 . Este é sempre um dos primeiros itens a ser substituído após uma colisão.

Lanterna mais cara: Para quem tem uma Chevrolet Silverado, a lanterna traseira vai custar R$ 13.693!

A surpresa dos itens de manutenção e suspensão

E não para por aí! O estudo também revelou valores elevados para itens que não são necessariamente de colisão, mas que fazem parte da manutenção cotidiana.

Amortecedores mais caros: Um jogo completo de amortecedores do Range Rover Evoque sai por impressionantes R$ 39.530 .

Filtro de ar-condicionado mais caro: Para o Mercedes-Benz GLC Coupé , ele custa R$ 1.270 . É um lembrete de que até as manutenções básicas podem ser caras em carros premium.

Filtro de ar do motor mais caro: O para o Volvo XC60 tem um custo de R$ 1.810 .

Filtro de combustível mais caro: O componente para o Mitsubishi Eclipse Cross é o mais caro da lista, chegando a R$ 2.500.

Esse estudo deixa claro que, ao escolher um carro, não se deve olhar apenas para o preço inicial. Os custos de manutenção e troca de peças podem ser decisivos para quem pensa em manter o carro por um bom tempo e não se surpreender na hora de precisar de reparos.

Se você está pensando em comprar um veículo, vale a pena refletir sobre esses detalhes. Afinal, cada centavo conta quando se trata de cuidar do seu investimento.