Passagens a partir de R$ 168 com Azul, Gol e Latam para 45 destinos

O fim de semana começou, trazendo uma nova chance de viajar gastando pouco. O portal Melhores Destinos selecionou uma variedade de passagens aéreas com preços a partir de R$ 168 para ida e volta, podendo chegar até R$ 999. As ofertas incluem 45 destinos em todo o Brasil, abrangendo regiões do Norte ao Sul do país.

Os preços mais baixos estão concentrados em cidades do Sul, Sudeste e em Brasília. Contudo, também há opções atrativas para o Nordeste, Norte e Centro-Oeste. Para aqueles que não encontraram o que procuravam, é importante lembrar que as companhias aéreas costumam atualizar suas tarifas durante o fim de semana. O Melhores Destinos utiliza tecnologia e equipe humana para monitorar os preços constantemente, garantindo novas oportunidades ao longo do sábado e domingo.

Caso você queira pesquisar passagens diretamente, pode acessar os sites das principais companhias aéreas:

Site da Azul

Site da Gol

Site da LATAM

Além disso, um aviso relevante: na próxima semana, o Melhores Destinos celebrará seu 17º aniversário. Durante essa comemoração, haverá promoções exclusivas de empresas renomadas, abrangendo passagens aéreas, pacotes de viagem, resorts, milhas, contas digitais e cartões. Para ficar por dentro dessas ofertas, é recomendável baixar o aplicativo Melhores Destinos.

Se você está em busca de passagens aéreas baratas, a hora é agora. Aproveite as oportunidades e comece a planejar a sua próxima viagem!