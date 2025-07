Paolla Oliveira responde a críticas sobre Heleninha: “não estão prontas”

A atriz Paolla Oliveira, de 43 anos, está surpresa com as reações do público em relação à sua personagem, Heleninha, na novela “Vale Tudo”. Heleninha enfrenta um drama sério: o alcoolismo. Paolla imaginava que o público veria a história da personagem com empatia, mas notou que muitos telespectadores estão julgando a situação sem compreender a complexidade da doença.

Ela compartilhou que esperava ser uma porta-voz, ajudando as pessoas a se sentirem representadas. No entanto, as reações têm sido desafiadoras. Paolla destacou que, apesar de o alcoolismo ser amplamente reconhecido como uma doença, muitos ainda não entenderam como funciona. “Achei que a recepção seria mais séria, mas percebo que as pessoas não estão prontas para isso”, afirmou a atriz.

Além disso, Paolla comentou sobre a percepção equivocada que algumas pessoas têm em relação à doença, acreditando erroneamente que o alcoolismo atinge apenas pessoas de classes altas. Ela lamentou que, ao invés de se identificarem com a Heleninha, algumas pessoas se afastam e lançam julgamentos.

Para se preparar para o papel, Paolla participou de reuniões dos Alcoólicos Anônimos e buscou o apoio de psicólogos e psiquiatras. Ela ressaltou que, apesar de todo esse esforço, é difícil se proteger das críticas, especialmente nas redes sociais. “As críticas são mais intensas na internet. Eu tento entender melhor o que as pessoas dizem. É importante reconhecer tanto os elogios quanto as críticas”, declarou.

Sobre o impacto da sua personagem, Paolla acredita que Heleninha provoca desconforto, o que ela considera positivo. “Se as pessoas não sentissem nada, eu ficaria preocupada. Ser incômoda é algo que me agrada”, concluiu a atriz. A reflexão de Paolla evidencia a complexidade das questões abordadas e a necessidade de uma maior compreensão sobre o alcoolismo na sociedade.