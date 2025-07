Países com mais de 5 mil anos de história surpreendem

Muitos falam sobre países novos, como o Sudão do Sul, que surgiu oficialmente em 2011 e é praticamente da "geração Z". Mas o outro lado da história é ainda mais fascinante: existem nações com raízes profundas e milenares, que já floresciam muito antes até do Império Romano.

Essas civilizações antigas ainda estão vivas hoje, influenciando nossos costumes, religiões e até a política ao redor do mundo. Vamos explorar algumas dessas culturas que têm histórias que ultrapassam 5 mil anos.

Grécia: deuses, templos e ideias que duram milênios

A Grécia é uma das nações mais antigas do mundo, ocupando a quinta posição nesse ranking. Sua história começou com a civilização micênica, por volta de 1600 a.C. Cidades como Atenas e Esparta desempenharam papéis cruciais na formação do que conhecemos hoje.

Mais de 3.000 anos de histórias registradas nos legados das artes, filosofia, matemática e política ainda ressoam em nossas vidas. Pensadores como Sócrates e Platão continuam relevantes, aparecendo em livros, universidades e debates.

China: milênios de impérios e invenções

A China ocupa a quarta posição, com uma trajetória escrita que remonta à dinastia Shang, cerca de 1600 a.C. Ao longo dos séculos, o país criou impérios vastos, além de invenções que mudaram o mundo, como o papel, a bússola e, acreditem, o macarrão.

A cultura chinesa se manteve firme, apesar das mudanças políticas, e hoje é uma das mais ricas do planeta.

Índia: raízes profundas e influência global

Em terceiro lugar, vem a Índia, que é herdeira direta da civilização do Vale do Indo, datada por volta de 3300 a.C. Sua cultura se espalhou ao longo dos séculos, influenciando a medicina, espiritualidade e comércio.

Práticas como yoga e meditação, que surgiram há mais de 4.000 anos, são adotadas globalmente. A culinária indiana, a religião e até mesmo a astrologia védica são reflexos de uma rica herança milenar.

Irã: a antiga Pérsia e seus reis lendários

Na segunda colocação, temos o Irã, conhecido como Pérsia. Os registros mais antigos datam do Império Elamita, por volta de 3200 a.C., seguido do poderoso Império Aquemênida. Essa civilização foi uma das primeiras a desenvolver um sistema de correios e cidades planejadas.

Com mais de 5.000 anos de história documentada, o Irã ainda desempenha um papel importante nos debates culturais e políticos de hoje.

Egito: um legado de milênios

E o primeiro lugar fica com o Egito. A civilização egípcia surgiu em torno de 3150 a.C., marcada por faraós, pirâmides e um sistema de escrita único. Com mais de 5.000 anos de história ininterrupta, o Egito é uma das civilizações mais influentes que já existiram, deixando um legado que continua a fascinar pessoas pelo mundo afora.

É incrível pensar que, enquanto países “novos” estão apenas começando suas histórias, outras nações carregam milênios de cultura e tradição. O passado delas nos ensina muito sobre o presente e molda nosso futuro de maneira única.