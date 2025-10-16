Pai presenteia filho com bilhete da loteria que rende R$ 38 milhões

Um bilhete de raspadinha entregue com um dia de atraso mudou a vida de um morador da Califórnia. O presente, dado por um pai ao filho após o Natal, se transformou em um prêmio de US$ 7 milhões, o que equivale a cerca de R$ 38 milhões. Este é o valor máximo do jogo Crossword Xtreme, da California State Lottery. Esse caso curioso foi oficialmente confirmado pela loteria e gerou bastante repercussão na imprensa dos EUA.

O presente fora de data

A raspadinha foi comprada no Louie’s Liquor Market, em North Hollywood. O pai de Jerry Herrejon comprou o bilhete e entregou no dia seguinte ao Natal, como uma forma de compensar um presente que não chegou a tempo. Ao raspar a senha, Jerry ficou surpreso ao descobrir que havia alcançado a combinação vencedora.

A própria loteria descreveu essa situação como um "presente atrasado" que resultou em uma das maiores premiações possíveis para esse jogo específico.

O momento da verificação

Quando o prêmio foi checado, Jerry contou que não costuma jogar raspadinhas com frequência, preferindo apostar em jogos com prêmios mais altos. Ele aguardou para se organizar antes de iniciar o processo de resgate do prêmio. O bilhete foi validado, e a premiação confirmada pela California State Lottery. Curiosamente, o vencedor decidiu não conceder entrevistas para a mídia, mantendo sua vida pessoal em sigilo.

A raridade do prêmio

O Crossword Xtreme é conhecido por ser uma das raspadinhas com valores mais altos disponíveis na Califórnia. A loteria informou que, naquela data, ainda havia apenas um bilhete valendo US$ 7 milhões disponível. Essas informações são atualizadas regularmente, o que torna a conquista de Jerry ainda mais impressionante.

O comportamento do ganhador

Após a validação do prêmio, Jerry afirmou que pretende manter sua rotina e usar os recursos de maneira responsável. A loteria também lembrou que parte do que se arrecada com jogos como esses é destinado ao financiamento da educação pública no estado, algo que é frequentemente mencionado em anúncios sobre as premiações.

Repercussão e verificação

A confirmação da vitória foi noticiada por veículos como o Sacramento Bee e Yahoo News, que divulgam os detalhes principais: nome do ganhador, o valor do prêmio e onde o bilhete foi comprado. Essas reportagens ajudarão a legitimar a autenticidade do ocorrido.

Transparência e rede de vendas

O Louie’s Liquor Market foi mencionado na divulgação oficial do prêmio, uma prática comum da loteria californiana para garantir transparência sobre de onde vêm os bilhetes. As lojas credenciadas recebem bônus cada vez que um bilhete premiado é vendido, o que ajuda a incentivar o comércio local.

Elementos documentados do caso

Todos os elementos da história são verificáveis: a compra do bilhete, o local de venda, o valor do prêmio e a confirmação oficial pela loteria. Não existem registros de disputas sobre a titularidade do prêmio, e ainda não foram divulgados maiores detalhes sobre como Jerry planeja usar o dinheiro.

Um episódio que desperta curiosidade

Essa história atrai a atenção por reunir fatores inusitados: o atraso na entrega do presente, o aspecto familiar e a quantia significativa envolvida. A narrativa é confirmada por fontes oficiais e veículos confiáveis, o que a mantém entre os relatos de sorte mais conhecidos da loteria californiana. O público se sente intrigado por essas situações que misturam acaso e simplicidade, fazendo com que histórias como a de Jerry ressoem e inspirem muitas pessoas.