Pablo Marçal revela bastidores e quebra silêncio sobre o SBT

Pablo Marçal se pronuncia sobre polêmica no SBT e nega censura em entrevista

O coach e influenciador Pablo Marçal fez uma declaração nas redes sociais nesta terça-feira (15) para esclarecer a polêmica envolvendo sua participação na estreia do programa No Alvo, exibido na noite anterior pelo SBT. Marçal negou qualquer tentativa de censura à sua entrevista, que foi um dos destaques do episódio.

Ele afirmou em seus Stories do Instagram: "Não houve censura de minha parte, muito pelo contrário. Eu mesmo já tinha compartilhado que estaria no programa, antes de ir ao ar.” Marçal também mencionou que optou por não rebater rumores que surgiram antes da exibição. “Vi que surgiram alguns rumores de que eu queria que a entrevista fosse cancelada, mas preferi não contestar. Quem vive de propósito entende que até o silêncio pode ser estratégico.”

A incerteza sobre a exibição do programa gerou grande repercussão nas redes sociais. Na segunda-feira, o SBT manteve suspense em torno da sua transmissão, mencionando possíveis entraves jurídicos que poderiam impedir a veiculação. Apesar disso, a emissora continuou transmitindo chamadas do programa até momentos antes de sua estreia. Isso fez com que muitos internautas especulassem que a situação pudesse ser uma estratégia de marketing.

Carlos Massa, conhecido como Ratinho, comentou a situação durante seu programa e expressou sua indignação com a incerteza. Ele destacou: “Estão falando pra mim que não sabem se o No Alvo vai pro ar. É uma falta de respeito não ir pro ar! Fica anunciando, vi várias chamadas no domingo [13], depois não põe no ar? Tem que por no ar, o jurídico depois resolve!”

Apesar da confusão, a estreia de No Alvo obteve bons índices de audiência. O programa registrou 4,1 pontos na Grande São Paulo, superando a concorrência direta da Record, que ficou em 2,8 pontos com A Grande Conquista 2.

A situação levanta questões sobre a utilização de estratégias de marketing no meio televisivo, já que o mistério em torno da exibição certamente atraiu a atenção do público. A postura de Marçal e as declarações de Ratinho indicam que a polêmica e os números de audiência podem ser parte de uma mesma narrativa neste cenário.