Outlet em São Roque oferece marcas de luxo com grandes descontos

O maior outlet do Brasil está em São Roque, a apenas 45 minutos de São Paulo. Se você ama compras e procura marcas de luxo a preços mais acessíveis, não pode deixar de conhecer o Catarina Fashion Outlet. Esse lugar reúne grifes internacionais como Gucci, Dolce & Gabbana e Burberry e várias marcas brasileiras famosas, tudo isso em um ambiente ao ar livre que lembra uma cidade de compras.

Todo fim de semana, milhares de pessoas buscam por descontos que podem chegar a 70% em coleções anteriores. Mas não é só isso: o outlet também traz muita energia para a região, com opções de gastronomia, turismo e geração de empregos, tornando São Roque uma referência nesse segmento.

Estrutura e expansão do Catarina Fashion Outlet

Inaugurado em 2014 pela incorporadora JHSF, o Catarina foi projetado para oferecer uma experiência de compras diferenciada. Com alamedas arborizadas e um ambiente aberto, o espaço segue o modelo dos grandes outlets que encontramos nos Estados Unidos.

Atualmente, o outlet conta com mais de 51 mil metros quadrados de área locável e mais de 300 lojas. Após uma expansão em 2023, o espaço dobrou de tamanho, ganhou um cinema, novos restaurantes e até mesmo um aeroporto executivo, elevando ainda mais seu padrão.

Marcas de luxo e preços atrativos

O Catarina tem como um dos seus grandes atrativos a presença de grifes internacionais que, antes, só podiam ser encontradas em shoppings de alto padrão. Lojas como Gucci, Dolce & Gabbana, Burberry e Michael Kors são as mais procuradas.

Embora os preços possam ser um pouco mais altos do que em outlets comuns, os descontos valem a pena, especialmente durante as liquidações, quando produtos de coleções passadas são vendidos com preços muito mais baixos.

Impacto econômico e geração de empregos

A expansão do Catarina Fashion Outlet trouxe um impacto significativo na economia local. Somente na terceira fase de expansão, foram criados cerca de 1.500 novos empregos diretos e muitos postos indiretos. O outlet também faz parte do portfólio do fundo imobiliário XP Malls, que em 2023 vendeu 10% do empreendimento por quase R$ 100 milhões, mostrando seu alto valor de mercado.

A combinação de turismo, comércio e investimentos solidificou São Roque como um ponto estratégico para o varejo de luxo no Brasil.

Experiência de visita e dicas práticas

Se você planeja visitar o maior outlet do Brasil, é bom se preparar. Nos fins de semana, o estacionamento lota rapidamente e as filas nos restaurantes podem ser longas. Como o espaço é aberto, fique atento ao clima: em dias de sol, use roupas leves e não esqueça do protetor solar; em dias de chuva, leve um guarda-chuva.

Uma dica útil é checar o mapa digital do outlet antes de ir. Assim, você pode priorizar quais lojas deseja visitar, já que o local é grande e pode ser difícil percorrê-lo em poucas horas.

Muitos visitantes aproveitam a oportunidade para conhecer a Rota do Vinho e outras atrações de São Roque, tornando a visita uma experiência ainda mais completa.

O Catarina Fashion Outlet não é apenas o maior outlet do Brasil, mas também um exemplo de como o varejo de luxo pode se transformar e alcançar novos consumidores. Com sua forte presença, ele traz turismo de compras, gera empregos e movimenta bilhões em vendas.