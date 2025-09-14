Ouro brasileiro enriqueceu Portugal, mas a Colômbia teve o maior saque

A colonização espanhola na Colômbia deixou marcas que vão além do tempo. Desde a chegada dos conquistadores em 1492 e a descoberta do ouro colombiano em 1540, a história desse país foi moldada por uma exploração intensa. Entre 1492 e 1560, estima-se que cerca de 100 toneladas de ouro foram retiradas da América, e a Colômbia foi um dos grandes alvos dessa busca por riquezas.

A colonização e a era do ouro

A mineração se tornou a base da economia espanhola. A Espanha enriqueceu, estruturando sua colonização em torno do ouro e da prata. Para gerenciar essa riqueza, organizaram o território em vice-reinados, facilitando o controle das minas. Os colonizadores não hesitaram em derreter artefatos indígenas, transformando joias com séculos de história em barras e enviando-as para a Europa. Assim, o ouro colombiano se tornou um símbolo de poder para a Coroa, mas a um custo alto: a destruição de culturas e a subjugação de povos nativos.

Tesouros ocultos

Curiosamente, nem todo o ouro foi perdido. No início do século XX, agricultores colombianos descobriram relíquias enterradas, revelando que os indígenas haviam escondido parte de suas riquezas para evitar que fossem totalmente saqueadas. Essa reação não foi apenas um ato de preservação, mas um símbolo de resistência diante da ocupação. Mesmo sob pressão, esses povos tentaram manter suas tradições e proteger o que era seu.

Reflexos na Colômbia contemporânea

Os efeitos dessa exploração ainda reverberam. Hoje, a Colômbia ocupa a 15ª posição global em reservas de ouro, possuindo cerca de 700 toneladas. Isso contrasta com o período colonial, quando a região era uma das mais ricas em minerais preciosos. No ranking atual, países como os Estados Unidos e a Austrália lideram com reservas que ultrapassam 3 mil toneladas. Essa realidade destaca o impacto duradouro do saque colonial sobre o futuro econômico colombiano.

Rankings de ouro

Atualmente, as maiores reservas de ouro do mundo são:

Austrália – 12.000 toneladas Rússia – 12.000 toneladas África do Sul – 5.000 toneladas Indonésia – 3.600 toneladas Canadá – 3.200 toneladas China – 3.100 toneladas Estados Unidos – 3.000 toneladas Peru – 2.500 toneladas Brasil – 2.400 toneladas Cazaquistão – 2.300 toneladas

Nesse contexto, a Colômbia fica de fora do seleto grupo das dez primeiras, reforçando a dimensão histórica do saque colonial.

O ouro como legado

O que ficou claro é que tanto o Brasil quanto a Colômbia foram profundamente afetados pela exploração de suas riquezas. O ouro não apenas moldou economias, mas também redefiniu a geopolítica dos dois países ao longo dos séculos. A história do ouro colombiano é um testemunho de poder, perdas e resistência, que ainda ecoa na sociedade atual.

Esse legado não é só uma questão de números, mas de vivências e histórias que persistem no tempo.