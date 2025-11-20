Os custos e luxos do jato de Neymar de R$ 250 milhões

O jato particular do Neymar, um Falcon 900LX avaliado em aproximadamente R$ 250 milhões, vai além de ser um simples símbolo de status no futebol. Ele é uma verdadeira máquina voadora, planejada para realizar voos transatlânticos em cerca de 10 horas, sempre garantindo um conforto de alto nível. Com três motores e uma cabine espaçosa, essa aeronave permite que o jogador parta de Paris e chegue a São Paulo sem escalas, o que ajuda a otimizar seu apurado calendário de viagens.

No entanto, o jato do Neymar também revela uma face pouco glamourosa da aviação executiva: há gastos fixos mensais, mesmo quando a aeronave não está em uso. Isso inclui manutenção complexa, uma tripulação altamente treinada e uma conta de combustível que, em um único voo, pode equivaler ao salário anual de muitas pessoas. Assim, embora o luxo seja evidente, esse investimento também reflete como os multimilionários cuidam da sua mobilidade e da imagem que desejam passar.

Do primeiro jatinho ao reinado do Falcon 900LX

A relação do jogador com a aviação executiva começou ainda na época em que jogava no Santos. Com apenas 19 anos, ele comprou um Embraer Phenom 100, um jatinho leve que custava em torno de R$ 20 milhões e era popular entre artistas e empresários que precisavam viajar rápido pelo Brasil.

Com a transferência para o Barcelona e novos contratos milionários, ele precisou atualizar sua frota. O Phenom já não atendia mais a demanda, exigindo escalas que complicavam sua logística. Assim, ele adquiriu um Cessna Citation Sovereign, que, apesar de mais veloz e espaçoso, ainda era insuficiente para as frequentes viagens transatlânticas.

A chegada do Falcon 900LX marcou uma nova fase. Essa aeronave, registrada com as iniciais do atleta, oferece um alcance de aproximadamente 8.800 km, permitindo voar direto de Paris a São Paulo. Com velocidade de cruzeiro de 930 km/h, o jato corta o Atlântico em cerca de 10 horas, ao contrário dos voos comerciais que podem levar até 14 horas.

Outro aspecto que se destaca é a altitude em que o jato opera. Ele pode voar a cerca de 15.500 metros, passando acima de grande parte das turbulências, o que proporciona uma experiência mais tranquila para os passageiros. Apesar de ter capacidade para 12 pessoas, o interior foi ajustado para um espaço mais exclusivo, acomodando cerca de seis.

Luxo a 15 mil metros: como é o interior do jato do Neymar

O interior do Falcon 900LX é um show à parte. Foi customizado com um investimento que deve ter chegado a milhões de reais, focando em acabamentos de alto padrão. As poltronas de couro italiano reclinam a 180 graus, se transformando em camas com funções de massagem e aquecimento.

O espaço ainda conta com uma cama king size, onde Neymar pode dormir confortavelmente durante os voos. E o banheiro? Longe de ser um típico “banheirinho de avião”, é amplo e revestido em mármore, com chuveiro, oferecendo até a possibilidade de tomar um banho durante o voo.

Além disso, o jato tem Wi-Fi de alta velocidade, sistema de som premium e uma iluminação interna em LED que pode ser ajustada. A cozinha é equipada para que um chef de bordo prepare refeições completas a 15 mil metros, transformando a aeronave em um verdadeiro apartamento voador.

A conta fixa do jato do Neymar, mesmo quando ele não decola

Embora o jato do Neymar seja um ícone de luxo, ele também representa um custo fixo elevado. Mesmo quando não está em uso, a manutenção é necessária. A tripulação é composta por pelo menos dois pilotos com certificação internacional e um comissário, resultando em um custo mensal entre R$ 80 mil e R$ 120 mil, independentemente do número de voos.

Além disso, o hangar para guardar a aeronave custa entre R$ 30 mil e R$ 50 mil mensais, e o seguro, que precisa cobrir um ativo de R$ 250 milhões, fica entre R$ 100 mil e R$ 150 mil. A manutenção, que inclui revisões e trocas de peças, pode variar entre R$ 100 mil e R$ 250 mil por mês. No total, o jato do Neymar custa entre R$ 360 mil e R$ 570 mil por mês só para existir, mesmo sem voar.

Ainda que esses números sejam impressionantes, eles geram debates sobre a eficácia do uso de recursos em um país com desigualdades profundas.

Quanto custa voar no jato do Neymar em um trecho transatlântico

Quando o jato finalmente decola, os custos se multiplicam. O Falcon consome cerca de 1.300 litros de querosene por hora, o que dá em torno de R$ 5.200 só em combustível. Em um voo de 10 horas, como de Paris a São Paulo, isso pode gerar um custo aproximado de R$ 52 mil.

Além do combustível, existem outras taxas, como as aeroportuárias, que podem ser elevadas, e os encargos relacionados à navegação aérea. Cada travessia do Atlântico no jato do Neymar representa uma operação financeira de grande porte, mesmo para alguém da sua categoria.

Quando o jato do Neymar deixa de ser só despesa e vira negócio

Um aspecto interessante é que o jato não precisa ficar parado quando Neymar não está voando. Ele pode ser alugado para fretamentos, algo comum entre proprietários de aeronaves executivas. Isso pode gerar valores na faixa de dezenas de milhares de reais por hora, ajudando a compensar os custos fixos.

Além do Falcon 900LX, um Cessna Citation Sovereign e um helicóptero completam a frota do jogador, que representa cerca de R$ 400 milhões em aeronaves. O custo mensal para manter tudo gira em torno de R$ 1 milhão, um valor que, para quem ganha milhões de reais todos os meses, é uma fração do orçamento.

Portanto, o jato do Neymar não é apenas um luxo, mas também uma ferramenta de trabalho e gestão de imagem, além de uma possibilidade de geração de receita temporária.

Pegada de carbono, imagem pública e o preço simbólico do luxo

A presença do jato do Neymar também suscita preocupações sobre seu impacto ambiental. Um exemplo marcante foi quando o jogador utilizou o jato para um trajeto de apenas 150 km na França, uma distância que poderia facilmente ser percorrida de carro. Essa atitude gerou uma discussão sobre a pegada de carbono do jato, especialmente em tempos em que a sustentabilidade é tema de grande relevância.

Esse contraste entre a eficiência que o jato oferece e a crítica ao seu uso em voos curtos levanta questões éticas e sociais. Embora o custo mensal da frota represente cerca de 5% da renda de Neymar, a percepção de excessos é inevitável em um mundo pressionado por crises climáticas.

O jato dele traz à tona discussões sobre a tecnologia, conforto e o desafio de equilibrar luxos com as necessidades e realidades de um planeta em transformação.