Os 10 maiores cassinos do mundo e suas impressionantes estruturas

O universo dos cassinos é realmente fascinante, cheio de números impressionantes, arquitetura fantástica e entretenimento em um nível quase inacreditável. Entre eles, existem alguns verdadeiros impérios do lazer, que não apenas oferecem jogos de azar, mas também hotéis luxuosos, arenas de shows e até campos de golfe. Vamos explorar juntos os dez maiores cassinos do mundo, que se destacam por suas dimensões grandiosas e experiências únicas.

WinStar World Casino – EUA

Localizado em Thackerville, Oklahoma, o WinStar World Casino é o maior cassino dos Estados Unidos e pertence à Nação Chickasaw. Inaugurado em 2003, ele conta com uma área de jogos de 48.217 m², abrigando impressionantes 10.000 máquinas caça-níqueis — o maior número de um único cassino do mundo.

Além disso, o local oferece 155 mesas de jogo e 1.495 quartos de hotel. Tem também atrações incríveis, como o Global Event Center e o WinStar Golf Club, onde você pode curtir shows de artistas renomados. E se você se perder no cassino, não se preocupe: há tantas opções de entretenimento que é fácil passar dias explorando tudo.

Venetian Macau – China

Com seus 50.725 m², o Venetian Macau é um símbolo de luxo e o maior cassino do mundo, localizado em Macau, China. Desde sua inauguração em 2007, o cassino, parte do grupo Las Vegas Sands, tem sido referência em conforto e sofisticação.

O lugar conta com 3.000 quartos, 800 mesas de jogo e 3.400 caça-níqueis. Aceitando diversas moedas, como MOP, HKD, USD e RMB, o Venetian ainda possui a famosa Cotai Arena e o exclusivo Paiza Club, que atraem visitantes do mundo todo, incluindo estrelas como Lady Gaga e Beyoncé.

MGM Cotai – China

Inaugurado em 2018, o MGM Cotai ocupa 46.452 m² e é operado pelo grupo MGM Resorts International. Com 1.400 quartos, incluindo luxuosas mansões, o resort também se destaca pelo moderno Teatro MGM, onde já aconteceram shows incríveis.

O cassino tem 174 mesas de jogos e 1.500 caça-níqueis, incluindo opções em 3D e com jackpots, garantindo uma experiência divertida e inovadora.

Wynn Palace – China

Com 39.391 m², o Wynn Palace foi fundado em 2006 e é operado pela Wynn Macau Limited. O cassino possui 350 mesas de jogos e 1.000 caça-níqueis, sendo famoso pela excelência no atendimento em suas mesas de roleta.

Ainda, o Wynn Palace Spa oferece um toque especial de relaxamento e luxo em meio aos 1.700 quartos do hotel. Eventos incríveis como o Macau Snooker Masters fazem parte da experiência de quem visita este ícone do entretenimento asiático.

Cidade dos Sonhos Macau – China

O City of Dreams Macau é uma das melhores opções de cassino no mundo. Com 39.019 m², ele oferece 496 mesas de jogos e 487 caça-níqueis para garantir uma diversão variada. Desde 2009, quando foi fundado pela Melco Resorts, o cassino tem atraído multidões.

O local abriga 2.270 quartos e o impressionante The Dancing Water Theatre, onde o espetáculo "House of Dancing Water" tem encantado visitantes, além de manter a tradição dos jogos como Sic Bo e bacará.

Galaxy Macau – China

Inaugurado em 2011 pelo Galaxy Entertainment Group, o Galaxy Macau tem 37.161 m² de área de jogos, com 650 mesas e 1.500 máquinas caça-níqueis. O resort conta com cinco hotéis, totalizando 2.200 quartos.

Dentre as atrações, você pode conferir o Fortune Diamond e o Galaxy Laserama, além do encantador Galaxy Macau Diamond Show. É um lugar vibrante, que combina luxo e diversão de forma única.

Mohegan Sun – EUA

Localizado em Connecticut, o Mohegan Sun é um dos cassinos mais impressionantes da América do Norte, oferecendo 33.817 m² de área. Pertencente à Tribo Mohegan, foi inaugurado em 1996 e se destacou pela hospitalidade.

Com 4.000 máquinas caça-níqueis e 300 mesas de jogos, o local também possui uma arena para 10.000 pessoas e um campo de golfe de 18 buracos. Shows de grandes nomes como Pitbull e apresentações do Cirque Dreams fazem parte da agenda cheia de eventos.

Foxwoods Resort Casino – EUA

Embora tenha aberto suas portas em 1992, o Foxwoods Resort Casino é um gigante que continua a atrair visitantes. Localizado na Nação Tribal Mashantucket Pequot, o consórcio conta com 31.959 m², 2.228 quartos, 249 mesas de jogo e 3.400 caça-níqueis.

Além de poker e blackjack, o local oferece atrações como o Monza Karting e eventos empolgantes como o UFC Fight Night. Um lugar que une tradição indígena e inovação em um só ambiente.

Wynn Macau – China

Outro exemplo de luxo, o Wynn Macau tem 27.313 m² de área de jogos e é administrado pela Wynn Macau Limited. Com 570 mesas e 1.100 caça-níqueis, o foco aqui é no bacará, um dos jogos preferidos dos apostadores.

Os 1.010 quartos do hotel mantêm o padrão de sofisticação da marca, com restaurantes renomados como Golden Flower e Wing Lei, conhecidos pelas experiências gastronômicas de alto nível.

Ponte 16 Macau – China

Fechando a lista, o Ponte 16 Macau, com 25.084 m², é uma joia entre os cassinos de médio porte. Com 150 mesas e 320 máquinas caça-níqueis, oferece um ambiente requintado para os visitantes. Inaugurado em 2008, é parte da Sociedade de Jogos de Macau, S.A., contando ainda com elegantíssimos 427 quartos.

O cassino promove eventos culturais como o Fringe Festival, tornando-se um espaço diverso além das apostas.

Luxo, cifras e disputas globais

A lista revela como China e Estados Unidos dominam o cenário mundial dos cassinos. Especialmente Macau, com seis dos dez maiores cassinos, que se tornou o centro do jogo na Ásia, gerando bilhões de dólares anualmente.

Nos EUA, é evidente a força das nações tribais, como os cassinos WinStar e Foxwoods, que se tornaram fontes importantes de renda e cultura. Assim, esses cassinos não são apenas locais de apostas, mas verdadeiros destinos turísticos, combinando entretenimento, gastronomia e hospedagem de alta qualidade.

Um mercado que não para de crescer

Enquanto o turismo e a tecnologia evoluem, o setor de cassinos permanece em expansão. A união de apostas, entretenimento e experiências personalizadas faz com que locais como Venetian Macau e WinStar World Casino continuem a atraírem milhões de visitantes todos os anos, mostrando que o luxo e a grandiosidade são sempre escolhas certeiras quando se trata de diversão em grande escala.