Onde ver Schalke 04 contra Hertha Berlim ao vivo

Nesta sexta-feira, dia 1º de agosto de 2025, Schalke 04 e Hertha Berlim se enfrentam em Gelsenkirchen, dando início à 2.Bundesliga, a segunda divisão do Campeonato Alemão. A partida está marcada para as 15h30 (horário de Brasília) e ocorrerá no estádio Veltins-Arena.

O Schalke 04, anfitrião do duelo, atravessou uma fase difícil na temporada 2024/2025. O time teve dificuldades ao longo da Bundesliga B, enfrentando sérios riscos de rebaixamento para a terceira divisão. Durante as últimas rodadas, ficou sem vencer em seis partidas consecutivas, e só se livrou do rebaixamento porque os times adversários na parte baixa da tabela estavam em uma situação ainda pior. Com isso, o Schalke acabou na 14ª colocação, que foi considerada uma sorte para a equipe. Na pré-temporada, o time empatou em 0 a 0 contra o Panathinaikos e o Twente, e perdeu por 4 a 2 para o Sevilla.

Por outro lado, o Hertha Berlim teve um desempenho mediano na última temporada da 2.Bundesliga, terminando em 11º lugar e sem chances de brigar pelo acesso. Este será o terceiro ano consecutivo do clube na segunda divisão alemã. Na preparação para a nova temporada, o Hertha registrou uma vitória sobre o Austria Viena por 2 a 1, uma derrota por 1 a 0 para o Brøndby, da Dinamarca, e um empate em 0 a 0 contra o Motherwell.

Onde assistir Schalke 04 x Hertha Berlim

A partida entre Schalke 04 e Hertha Berlim será transmitida ao vivo pelo canal GOAT no YouTube, além de estar disponível no aplicativo One Football.

Detalhes da partida

Competição: 2.Bundesliga

2.Bundesliga Data: 1 de agosto de 2025

1 de agosto de 2025 Horário: 15h30 (de Brasília)

15h30 (de Brasília) Local: Veltins-Arena, Gelsenkirchen

Veltins-Arena, Gelsenkirchen Transmissão: Canal GOAT no YouTube e One Football

Prováveis escalações

Para este confronto, as escalações prováveis são:

Schalke 04:

Karius

Timo Becker, Katic e Ayhan

El-Faouzi, Schallenberg

Gantenbein e Vitalie Becker

Hamache, Antwi-Adjei e Sylla

Técnico: Miron Muslic

Hertha Berlim:

Ernst

Zeefuik, Leistner e Dardai

Eitschberger, Cuisance, Demme e Karbownik

Thorsteinsson, Krattenmacher e Reese

Técnico: Stefan Leitl

Este será o centésimo encontro oficial entre Schalke 04 e Hertha Berlim. Até agora, as duas equipes já se enfrentaram 99 vezes, com 36 vitórias do Hertha, 17 empates e 46 triunfos do Schalke 04. Em jogos realizados em Gelsenkirchen, foram 51 partidas, com dez vitórias do Hertha, dez empates e 31 vitórias do Schalke.