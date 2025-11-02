O resort da Arábia Saudita com piscina no penhasco e spa

Localizado a apenas 30 minutos do Aeroporto Internacional do Mar Vermelho, o Desert Rock Resort se integra de forma impecável à paisagem montanhosa da região de Hejaz. Inaugurado em dezembro de 2024, esse paraíso é administrado pela Red Sea Global, inserido na visão de tornar o turismo saudita um exemplo de sofisticação sustentável.

Esse resort deslumbrante combina natureza e arquitetura com maestria. São 54 vilas e 10 suítes-caverna que se mesclam às rochas, aproveitando ao máximo a topografia desértica. Com projeto da Oppenheim Architecture, de Miami, o espaço é um exemplo de “arquitetura invisível”, onde cada construção dialoga com a geologia local.

Vila suspensa e luxo absoluto

A experiência atinge seu ápice nas villas suspensas, projetadas para o máximo conforto. Cada detalhe é pensado para fazer o hóspede se sentir verdadeiramente especial. As unidades contam com piscina privativa com temperatura ajustável, interiores desenvolvidos pelo estúdio canadense Paolo Ferrari e até um mordomo particular para cada visitante.

Os interiores são um deleite à parte, com uma curadoria de marcas renomadas: lençóis italianos da Frette, produtos de beleza da 19-69, design suíço da Nespresso e quesitos de tecnologia japonesa da TOTO. Tudo isso distribuído em 180 metros quadrados que equilibram silêncio e elegância — uma verdadeira imersão de luxo.

Spa triangular e terapias do deserto

À medida que o sol se põe, o spa com formato triangular se acende como uma obra de arte nas encostas. Com saunas, jacuzzi e cinco salas de tratamento, esse espaço oferece massagens com óleos aromáticos personalizados e terapias aquáticas sofisticadas.

Algumas das marcas de cosméticos, como AMRA e Dr. Burgener, ressaltam o compromisso do resort com o bem-estar. O spa não é apenas um local de relaxamento, mas um verdadeiro ritual que utiliza o silêncio do deserto como ferramenta terapêutica. Imagine-se ali, sob um céu avermelhado, apenas ouvindo o sussurro do vento nas montanhas — um convite à meditação.

Ioga ao pôr do sol e mirante suspenso

Um dos mais impressionantes pontos do resort é o mirante, acessado por uma ponte pênsil de 630 degraus, onde as aulas de ioga ao pôr do sol se tornaram uma tradição. A vista abrange o vale e as vilas esculpidas na rocha, criando um cenário digno de postais.

Durante a prática, o horizonte se transforma em um espetáculo, com as montanhas de Hejaz mudando de cor, do ocre ao vermelho, enquanto o sol se despede. Essa experiência de ioga nas alturas é um reflexo perfeito do espírito do resort, unindo espiritualidade, arquitetura e natureza em harmonia.

Gastronomia assinada e cultura local

Ao entardecer, o restaurante Nyra, sob a batuta do chef Osman Sezener, apresenta menus degustação e pratos à la carte feitos com ingredientes locais. O bar Mica, ao lado, complementa essa experiência com coquetéis não alcoólicos e uma vista deslumbrante para o vale iluminado.

As referências culturais estão presentes na Tenda Majilis, onde os hóspedes podem degustar café saudita e tâmaras, em um ambiente que evoca a tradição beduína. Nesse espaço, mesmo entre design futurista e inovação, o resort se compromete a preservar a hospitalidade ancestral do deserto.

Sustentabilidade e visao 2030

Construído pela Red Sea Global, o Resort faz parte de uma rede de empreendimentos que priorizam energia limpa, mobilidade elétrica e conservação ambiental. Todos os transportes internos são elétricos, e há um alto índice de reaproveitamento de água.

Esse projeto representa como a Arábia Saudita está se reposicionando como uma referência mundial em turismo sustentável. O Desert Rock Resort não é apenas um ícone de luxo, mas também um laboratório de convivência com o deserto.

Com uma arquitetura esculpida na montanha e experiências sensoriais únicas, o resort redefine o conceito de luxo no Oriente Médio. Cada aspecto, do design aos serviços oferecidos, foi pensado para transformar o isolamento em arte.