O que saber sobre percurso, datas e onde assistir

A 112ª edição do Tour de France, uma das competições de ciclismo mais renomadas do mundo, tem início neste sábado, 5 de julho, a partir das 13h no horário de Brasília. O evento acontece até o dia 27 de julho e contará com equipes de ciclistas masculinos da elite do ciclismo de estrada, além de algumas equipes de segunda categoria convidadas pelos organizadores ou que garantiram sua participação através de bons desempenhos anteriores.

O Tour de France é uma competição anual que se realiza em diversas etapas, totalizando 21 para esta edição, com dois dias de descanso. No total, os ciclistas percorrerão cerca de 3.320 quilômetros, que incluem desafiadoras subidas e paisagens montanhosas. Durante a competição, os atletas enfrentarão altitudes que somam mais de 51 mil metros, passando por locais icônicos como o Mont Ventoux e o Col de la Loze. Alguns trechos da corrida também atravessam países vizinhos à França.

A pontuação no Tour é organizada de forma que o ciclista que somar o menor tempo em todas as etapas será o vencedor, vestindo assim a famosa camisa amarela. No entanto, para que um ciclista possa disputar a classificação geral, é necessário que ele complete a etapa anterior; caso contrário, ele é eliminado da competição. Além da classificação geral, há outras como a de pontos para os velocistas e a de montanha para ciclistas que se destacam em subidas.

Tradicionalmente, o Tour de France acontece em julho, mas cada edição traz uma rota diferente. O evento inclui provas contrarrelógio e etapas que transcorrem por montanhas, com a finalização geralmente na Avenida Champs-Élysées, em Paris. Este ano, a competição não terminará em Paris devido aos Jogos Olímpicos, que ocorrem na mesma cidade. As quatro primeiras etapas da corrida se darão na Itália, começando em Florença.

O Tour de France é parte do Grand Tour do ciclismo, que também inclui o Giro d’Itália e a Vuelta a España. A corrida da França é a mais antiga e, muitas vezes, considerada a mais prestigiada entre as três.

Entre as camisas que os ciclistas disputam, destacam-se:

Camisa Amarela : Representa o líder em tempo geral.

: Representa o líder em tempo geral. Camisa de Bolinhas : Dada ao melhor escalador nas montanhas.

: Dada ao melhor escalador nas montanhas. Camisa Verde : Concedida ao melhor velocista, baseado em uma contagem de pontos ao longo das etapas.

: Concedida ao melhor velocista, baseado em uma contagem de pontos ao longo das etapas. Camisa Branca : Para os ciclistas com menos de 25 anos que mais se destacam.

: Para os ciclistas com menos de 25 anos que mais se destacam. Camisa Vermelha: Para o ciclista mais combativo, que participa ativamente das fugas.

O Tour de France teve sua primeira edição em 1903 e, desde então, passou a atrair atletas do mundo todo, se tornando um evento de prestígio internacional. Nos últimos anos, figuras como Tadej Pogacar, tricampeão em 2020, 2021 e 2024, e Jonas Vingegaard, bicampeão em 2022 e 2023, se destacam entre os favoritos.

Para a edição de 2025, o percurso já está definido, com uma sequência de etapas programadas em várias cidades da França, proporcionando uma vez mais o espetáculo que é o Tour de France.