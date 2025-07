O que levar e horários da prova: tudo que você precisa saber

Concurso da Polícia Federal 2025: Informações Importantes para os Candidatos

O concurso da Polícia Federal (PF) 2025 se aproxima, com as provas marcadas para o próximo domingo, 27 de julho. Ao todo, mais de 218 mil candidatos estão disputando 1.000 vagas disponíveis em cargos de nível superior.

Horários das Provas

As provas serão realizadas em diferentes horários, dependendo do cargo:

Cargos de Escrivão, Agente, Papiloscopista e Perito Criminal : Abertura dos portões: 13h Fechamento dos portões: 14h Início das provas: 14h30 Duração: 4 horas e 30 minutos

Cargo de Delegado : Prova objetiva : Abertura dos portões: 7h Fechamento dos portões: 8h Início das provas: 8h30 Duração: 3 horas e 30 minutos Prova discursiva : Abertura dos portões: 13h Fechamento dos portões: 14h Início das provas: 14h30 Duração: 5 horas

:

Os locais de prova foram divulgados no dia 14 de julho, conforme informações disponíveis no site da organizadora do concurso, o Cebraspe.

O que Levar no Dia da Prova

Os candidatos devem chegar ao local da prova com pelo menos 1 hora de antecedência e levar os seguintes itens:

Caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente.

Comprovante de inscrição ou comprovante de pagamento da taxa de inscrição.

Documento de identidade original.

É importante ressaltar que não são permitidos outros materiais durante as provas, como lápis, lapiseiras, marca-textos ou borrachas.

O que Não Levar

Candidatos que forem pegos com os seguintes itens podem ser eliminados do concurso:

Aparelhos eletrônicos (celulares, tablets, calculadoras, etc.)

Óculos escuros, protetores auriculares, lápis e borrachas

Acessórios de cabeça (chapéus, bonés, etc.)

Recipientes não transparentes para bebidas e alimentos

Armas brancas (facas, tesouras, entre outros)

Durante a prova, celulares e equipamentos eletrônicos devem estar desligados e guardados em embalagem lacrada. Se qualquer aparelho for ativado durante as provas, o candidato será eliminado.

Estrutura das Provas

A prova objetiva do concurso conta com 120 questões, cujo formato é “Certo ou Errado”, sendo que o conteúdo varia conforme o cargo:

Escrivão, Agente e Papiloscopista : Língua Portuguesa, Direitos, Estatística, Raciocínio Lógico, Informática, entre outros.

: Língua Portuguesa, Direitos, Estatística, Raciocínio Lógico, Informática, entre outros. Perito: Além das matérias comuns, inclui conhecimentos específicos como Criminalística.

É fundamental que os candidatos atinjam determinadas notas para não serem eliminados:

Para Escrivão, Agente e Papiloscopista : média de 6,00 e notas mínimas em blocos de questões.

: média de 6,00 e notas mínimas em blocos de questões. Para Perito: notas mínimas também nos conhecimentos básicos e específicos.

Prova Discursiva

Os candidatos aos cargos de Escrivão, Agente e Papiloscopista deverão também realizar uma prova discursiva, que valerá 20 pontos. Essa prova consistirá na redação de um texto dissertativo de até 30 linhas. O mesmo vale para o cargo de Perito, mas o tema será mais voltado para conhecimentos específicos.

Os candidatos precisam obter pelo menos 10 pontos na prova discursiva para serem aprovados.

Gabarito e Resultados

Os gabaritos preliminares estarão disponíveis entre os dias 29 e 31 de julho, e os candidatos poderão interpor recursos nos dias 30 e 31. O resultado oficial do gabarito será divulgado no dia 1º de agosto, com a publicação do resultado final prevista para 20 de agosto.

O concurso oferece um total de 1.000 vagas para os cargos de Agente, Escrivão, Perito, Delegado e Papiloscopista, com salários variando de R$ 14.164,81 a R$ 26.800,00.

Para mais detalhes sobre o concurso PF 2025, recomenda-se consultar o edital completo e as orientações disponíveis no site do Cebraspe.