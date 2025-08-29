O destino de viagem mais caro pode te surpreender

Viajar é sempre uma experiência incrível, mas, vamos combinar, tem seus desafios. Um dos principais obstáculos é o custo. Muitas vezes, isso pode ser o que mais pesa na hora de planejar a viagem, principalmente quando o destino fica em um país mais caro, como na Europa.

Os gastos podem variar bastante e geralmente envolvem passagens aéreas, alimentação, hospedagem e o custo de vida no lugar escolhido. E, para nossa surpresa, não são apenas os destinos super famosos, como a Itália e a França, que estão no topo da lista dos mais caros. De acordo com um estudo recente, a ilha de Malta tem se destacado como o país europeu com os maiores custos diários.

Malta é uma joia do Mediterrâneo, conhecida por suas belíssimas praias, uma cultura rica, gastronomia de qualidade e um patrimônio histórico incrível. Entretanto, essa experiência tem seu preço. A média de gastos diários por pessoa na ilha gira em torno de € 321, o que dá mais de R$ 2 mil com a cotação atual.

Por que Malta é um país tão caro?

Olha, se você comparar Malta com outras capitais europeias, o custo de vida pode ser até semelhante ou um pouco inferior. Mas o que realmente encarece a visita é a limitação de espaço. Malta não é muito grande, e isso faz os aluguéis dispararem, especialmente em áreas turísticas, como Valletta e Sliema. O resultado? Preços nas alturas.

Além disso, a ilha depende bastante de importações, já que produz poucos produtos localmente. Isso também ajuda a aumentar os preços de serviços e bens. Somando isso ao alto PIB per capita da região, está explicado por que Malta pode ser tão cara.

Como ir para Malta gastando pouco

Se você está pensando em visitar Malta, saiba que dá para economizar sim! Uma ótima dica é escolher a cidade onde vai se hospedar. Valletta e Sliema são super turísticas, e isso acaba elevando os preços. Então, buscar acomodações em áreas mais afastadas pode ser uma boa jogada.

Outra opção é considerar fazer um intercâmbio. Muitas agências oferecem hospedagens em casas de família ou opções que são bem mais baratas que os hotéis convencionais. Assim, você consegue aproveitar tudo o que Malta tem a oferecer sem estourar o orçamento.