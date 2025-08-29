Mudanças que afetam você: entenda agora

O Bolsa Família tem um papel fundamental no apoio a milhões de brasileiros. Por muito tempo, o programa permitia que as pessoas fossem às lotéricas ou às agências da Caixa para sacar seus benefícios. No entanto, em 2025, o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) está analisando novas possibilidades para modernizar essa abordagem.

Uma das mudanças em discussão é a transição para repasses digitais. Isso significaria que os valores do Bolsa Família poderiam ser acessados através do aplicativo Caixa Tem, facilitando a vida de quem depende deste suporte.

As vantagens para quem recebe

Essa transformação promete trazer um alívio significativo, especialmente para as pessoas em situação de vulnerabilidade. Durante uma audiência pública, Marcos Mendes, do Renda de Cidadania, destacou que um sistema digital iria reduzir as filas e facilitar o acesso aos recursos.

Além disso, o novo modelo também poderia aumentar a segurança. Com menos saques em dinheiro, seria mais fácil monitorar quem está recebendo o benefício, diminuindo as chances de fraudes e roubos. Pensando nos riscos de transporte e deslocamento, essa mudança se apresenta como uma opção mais econômica e segura.

Os números mostram que, em 2024, 38% do que as pessoas recebiam era em dinheiro vivo. De acordo com informações do MDS, as alternativas para os beneficiários devem incluir uma conta poupança no Caixa Tem ou um cartão de débito emitido pela Caixa.

Outra ótima novidade é que, caso o valor do Bolsa Família não seja usado, ele poderá ser acumulado para meses seguintes. Para realizar saques, a pessoa precisará solicitar isso pelo CRAS, que fará uma análise prévia. Com isso, o programa ajuda a garantir que o benefício chegue a quem realmente precisa, combatendo desvios.

Claro, a transição para um sistema digital poderá ser desafiadora, especialmente para aqueles que não estão habituados a usar tecnologias. Mas é inegável que essas mudanças representam um avanço significativo. Em dezembro, a proposta está prevista para passar por uma consolidação, com publicações ou orientações para o Congresso em fevereiro de 2026. Depois, em julho, algumas regiões passarão por um teste, e a implementação nacional deve ocorrer em 2027.