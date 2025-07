O desejo de ter o poder da cura

A apresentadora Ana Hickmann utilizou seu canal no YouTube na quinta-feira (17) para compartilhar seus sentimentos em meio aos desafios que está enfrentando. Sua vida foi profundamente modificada desde que seu marido, o chef Edu Guedes, foi diagnosticado com um câncer no pâncreas. Durante o vídeo, Ana relembrou a difícil notícia que recebeu e o impacto emocional que isso teve em sua vida.

“Na hora que eu sentei pra gravar as respostas [dos internautas], foi exatamente quando recebi a ligação do Edu. Ele me disse: ‘Amor, acharam um tumor no meu pâncreas’. Imagina como eu fiquei!”, contou Ana, emocionada e sem conseguir gravar naquele momento.

Após a confirmação do diagnóstico, Ana decidiu se afastar das redes sociais e suspender a gravação de vídeos. Em sua mensagem, ela também respondeu a uma pergunta de um fã sobre qual superpoder gostaria de ter, e não conseguiu conter as lágrimas. “Quantas vezes eu quis ter o poder da cura. Esse desejo me acompanha desde a infância. Embora eu saiba que não posso curar, tenho um poder que é fundamental: a fé. E essa fé nunca me deixou sozinha”, expressou.

Edu Guedes passou por uma cirurgia em julho para a retirada do tumor. De acordo com informações, ele não precisará passar por quimioterapia ou radioterapia. Aos 51 anos, o chef foi considerado em remissão, o que significa que os sinais da doença desapareceram após o tratamento, mas ele continuará a ser acompanhado por médicos.

“Ele fará exames e consultas regulares, inicialmente a cada três meses, além de seguir uma nova rotina alimentar e cuidados especiais”, informou uma fonte.

Enquanto Edu se recupera, Ana tem usado suas redes sociais para transmitir mensagens de esperança. Recentemente, ela preparou um jantar especial em casa para celebrar a vida e a recuperação do marido, reafirmando seu apoio neste momento delicado.