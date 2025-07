CNU 2025 oferece 300 vagas no INSS com salários até R$ 9,3 mil

O Ministério da Cidadania anunciou a abertura de vagas para o cargo de Analista do Seguro Social, que abrange diversas especialidades, todas com exigência de formação superior e registro no órgão de classe correspondente. No total, são oferecidas 233 oportunidades em diferentes regiões do Brasil, com uma remuneração de R$ 9.371,31.

Vagas disponíveis

As vagas estão divididas nas seguintes especialidades:

Serviço Social: Total de 152 vagas, distribuídas da seguinte forma: 52 na Superintendência Regional Nordeste 42 na Superintendência Regional Norte/Centro-Oeste 18 na Superintendência Regional Sudeste II 19 na Superintendência Regional Sul 11 na Superintendência Regional Sudeste I (São Paulo) 8 na Superintendência Regional Sudeste III (Minas Gerais e Espírito Santo).

Fisioterapia: 73 vagas disponíveis: 24 na Superintendência Regional Nordeste 16 na Superintendência Regional Norte/Centro-Oeste 8 na Superintendência Regional Sul 9 na Superintendência Regional Sudeste II (Minas Gerais e Espírito Santo) 10 na Superintendência Regional Sudeste I (São Paulo) 8 na Superintendência Regional Sudeste III (Rio de Janeiro).

Psicologia: São oferecidas 10 vagas, com distribuição das seguintes maneiras: 2 na Superintendência Regional Norte/Centro-Oeste (Brasília, DF) 5 na Superintendência Regional Sudeste III (Rio de Janeiro) 1 na Superintendência Regional Sudeste I (São Paulo) 1 na Superintendência Regional Nordeste (Recife, PE) 1 na Administração Central (Brasília, DF).

Terapia Ocupacional: Total de 6 vagas, com as seguintes distribuições: 1 na Administração Central (Brasília, DF) 1 na Superintendência Regional Sudeste I (São Paulo) 1 na Superintendência Regional Nordeste (Recife, PE) 1 na Superintendência Regional Sudeste II (Belo Horizonte, MG) 1 na Superintendência Regional Sul (Florianópolis, SC) 1 na Superintendência Regional Norte/Centro-Oeste (Brasília, DF).



Requisitos

Para se candidatar, o candidato deve possuir formação superior na área relacionada à vaga e registro no respectivo órgão de classe, garantindo que esteja habilitado para exercer a função.

Considerações Finais

O alto número de vagas oferecidas reflete a necessidade de profissionais qualificados na área social, especialmente em regiões onde o acesso a serviços de saúde e assistência é fundamental. A remuneração atrativa também pode ser um incentivo para que mais profissionais se candidatem e contribuam para o bem-estar da população.