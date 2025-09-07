O carro que lidera as vendas no Brasil em 2025

O Fiat Strada está se destacando como o carro mais emplacado do Brasil. De acordo com a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), essa informação foi divulgada recentemente, no dia 3 de setembro de 2025.

No total, foram emplacados 87.424 veículos, com o Strada na liderança. Em segundo lugar ficou o Polo, da Volkswagen, que emplacou 83.061 unidades. Esses números refletem uma competitividade interessante no mercado automotivo brasileiro.

O preferido dos motoristas

O Brasil teve um aumento significativo nas vendas de veículos, somando 1.576.106 unidades entre janeiro e agosto. Esse total inclui não só carros de passeio, mas também veículos comerciais, como ônibus e caminhões, com um crescimento de 3,17% em comparação ao mesmo período do ano passado.

Depois do Fiat Strada e do Volkswagen Polo, outros modelos que se destacam na lista de emplacamentos incluem o Fiat Argo, com 64.528 unidades, e o T-Cross, com 61.252. O Hyundai HB20 também está na lista, contabilizando 49.980 emplacamentos. Outros carros populares são o Fiat Mobi, com 48.374, o Chevrolet Onix, que teve 47.893 unidades emplacadas, e o Creta, com 45.680. O Toyota Corolla Cross e o Honda HR-V também merecem destaque, com 44.692 e 40.113 emplacamentos, respectivamente.

No mês passado, o Polo chegou a liderar por um breve período, registrando 1.075 emplacamentos, mas só conseguiu essa posição uma vez em cinco meses de competição acirrada com o Fiat Strada. Durante os primeiros oito meses do ano, foram emplacados 1.232.600 automóveis, com uma leve diferença de 2,91% em relação ao ano passado.

Em agosto, houve um total de 172.280 emplacamentos, representando uma queda de 5,22% em relação a julho. Contudo, se comparado a agosto de 2024, houve uma leve alta de 0,78%, quando foram registrados 170.950 emplacamentos. O Fiat Strada continua mostrando um excelente desempenho e parece que ainda pode crescer mais no mercado, refletindo a satisfação dos motoristas e suas necessidades.