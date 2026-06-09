Festa junina: 5 dicas para equilibrar diabetes e comidas típicas

As festas juninas estão chegando, e com elas vem aquela mesa cheia de delícias típicas: quentão, pé de moleque, canjica e muito mais. Para quem tem diabetes, isso pode ser desafiador. Esses pratos costumam ser carregados de açúcar e podem causar picos de glicose no sangue, o que não é nada bom.

A Sociedade Brasileira de Diabetes conta que mais de 13 milhões de brasileiros lidam com a doença, o que dá quase 7% da população. Por isso, quem tem diabetes precisa redobrar a atenção, especialmente durante as comemorações.

A endocrinologista Roberta Frota, do Hospital Nove de Julho, explica que os doces e bebidas alcoólicas em excesso podem causar problemas sérios de saúde. Além disso, ela alerta que a combinação de açúcar, carboidratos e sódio pode desregular não só a glicose, mas também a pressão arterial. Por isso, equilibrar a alimentação é fundamental para aproveitar as festas sem preocupações.

Aqui vão algumas dicas para você curtir as festividades, mantendo a saúde em dia.

1. Faça refeições balanceadas antes dos eventos

Antes de se jogar nas delícias da festa, que tal preparar um prato que te deixe satisfeito? Inclua alimentos ricos em proteínas e fibras, como aveia, chia e opções de proteína animal e vegetal. A nutricionista Isis Helena, do Hospital Samaritano Higienópolis, recomenda evitar frituras e doces carregados, além de optar por preparações mais leves. Trocar a farinha branca por alternativas como farinha de aveia ou de amêndoas pode ser uma ótima pedida!

2. Monitore a glicemia regularmente

Ficar de olho na glicemia é essencial. Acompanhar os níveis regularmente ajuda a evitar altos e baixos que podem prejudicar sua saúde a longo prazo. Se a glicose estiver descontrolada, o risco de complicações aumenta, então vale a pena ter sempre em mente essa rotina de monitoramento.

3. Beba água

Hidratação é chave! A recomendação é consumir cerca de dois litros de água por dia. Manter-se bem hidratado ajuda a equilibrar a glicemia e evita a fome exagerada na hora da festa. Quando estamos bem hidratados, é muito mais fácil controlar os excessos do evento.

4. Não abandone a prática de atividade física

Manter-se ativo é muito importante, especialmente para quem precisa controlar a glicose. A Sociedade Brasileira de Diabetes destaca que atividades de baixa e média intensidade, como caminhada ou natação, ajudam o corpo a usar melhor a glicose e contribuem para a saúde de forma geral.

5. Respeite os horários das medicações

Se você toma medicamentos, não esqueça de segui-los conforme a prescrição médica. Não faça alterações por conta própria, pois isso pode desregular sua glicemia. Caso tenha dúvidas ou alguma reação indesejada, consulte um profissional da saúde.

Aproveitar as festas juninas com moderação e atenção aos cuidados pode trazer sabor e alegria, sem abrir mão da saúde. Lembre-se, a festa é boa, mas ter saúde é ainda melhor!